快訊

11萬人受影響！台灣高鐵近年最重大延誤 退票金額估逾3千萬

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

聽新聞
0:00 / 0:00

AI搶飯碗？美國研究：遠距辦公阻礙在職培訓 對青年就業衝擊更大

香港01／ 撰文：韓學敏
美國研究指出，近年年輕大學畢業生失業率攀升，主要原因並非AI普及，遠距辦公阻礙在職培訓，對青年就業衝擊更大。路透
美國研究指出，近年年輕大學畢業生失業率攀升，主要原因並非AI普及，遠距辦公阻礙在職培訓，對青年就業衝擊更大。路透

美國紐約聯邦儲備銀行6月1日發表的研究指，近年年輕大學畢業生失業率攀升，主要原因並非人工智能（AI）普及，而是遠距辦公模式增加在職培訓難度，導致企業減少聘用缺乏經驗的職場新人。

報告數據指，自新冠疫情後遠距工作擴張，年輕大學畢業生失業率從2019年3月的3.6%攀升至5.6%，由經濟學家Natalia Emanuel領銜的研究團隊估計，遠距離辦公為年輕人的失業負有64%責任。

研究團隊對比「可遠距」職業與「不可遠距」職業的數據結果發現，在可遠距工作的領域中，青年失業率顯著上升。

造成這現象的原因之一在於，對職場新人至關重要的因素是「導師指導」，而當員工與同事並肩工作時，他們能獲得更多關於工作成果的回饋，進而獲得更多指導，但當他們分開，這種回饋就會急劇減少，年輕員工可能會因此錯失對其職涯發展至關重要的建設性回饋。

研究團隊警告道，早期職業經歷影響深遠，青年高失業率堪憂，當市場普遍擔憂AI影響就業時，遠距辦公帶來的培訓障礙，實則是青年就業面臨的更直接挑戰。

延伸閱讀：

渣打CEO稱裁員為取代「低價值人力」　香港及星洲金管局要求澄清

AI裁員潮2026｜銀行經理爆秘密指標：3年裁一半職位！1類人最危險

文章授權轉載自《香港01》

失業 年輕人 遠距 AI

延伸閱讀

企業主看過來 ！新鮮人不接受低薪 期待薪資飆38,315元

AI衝擊白領職場 全球中央透視貧富鴻溝

搶跟工程師結婚？AI熱潮重塑南韓階級 三星SK海力士工作、相關科系超競爭

AI大浪加持！股王信驊罕見大舉徵才 今明年再招募20至30人

相關新聞

AI搶飯碗？美國研究：遠距辦公阻礙在職培訓 對青年就業衝擊更大

美國紐約聯邦儲備銀行6月1日發表的研究指，近年年輕大學畢業生失業率攀升，主要原因並非人工智能（AI）普及，而是遠距辦公模式增加在職培訓難度，導致企業減少聘用缺乏經驗的職場新人。

星巴克出走中？西雅圖市長一句「慢走不送」惹議急改口

美國西雅圖市長凱蒂．威爾森（Katie Wilson）今年上任後實施新政策，對大企業和有錢人加稅，有人擔心西雅圖招牌企業星巴克和其他大企業可能因此出走，威爾森卻喊出「慢走不送」，引發爭議後她又改口說，希望星巴克留下來。此事引發各界對西雅圖這個自由派城市未來的焦慮：高房價、貧富差距與加稅政策，是否正逼走撐起城市繁榮的企業與人才？

【專家之眼】眾院逼宮 川普戰爭已失民心

6月3日，美國眾議院以215票對208票，通過了一項要求終止對伊朗軍事行動的決議案。這個投票結果，表面上看只是薄薄的7票之差，卻是自今年2月28日美以聯軍發動「史詩怒火行動」以來，國會第一次對這場戰爭說出了「不」字。更令白宮難堪的是，有4位共和黨議員與民主黨聯手投下反對票。這不是普通的政治雜音，而是川普在共和黨裡面已不是鐵板一塊。

川普遭黨內反撲…美眾院215比208通過決議 對伊用兵須先獲授權

美國聯邦眾議院周三以215票對208票，通過《戰爭權力決議案》，對總統川普的對伊戰事投下震撼性反對票。四名共和黨議員倒戈，與民主黨聯手支持該案，要求川普必須取得國會授權，否則須撤回美軍部隊。

川普生日願望：讓美國再次偉大 讚習近平是好人

美國總統川普的生日即將到來，川普3日說，他的生日願望就是「讓美國再次偉大」，並稱讚中國國家主席習近平是很好的一個人。

川普簽署行政命令 AI 新模型 政府要先審查

美國總統川普2日簽署推動先進人工智慧（AI）創新與安全的行政命令，要求科技公司研發完成AI模型時，要在新產品正式發布前30天，自願開放讓政府提早一步接觸及使用，以便評估能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。