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AI搶飯碗？美國研究：遠距辦公阻礙在職培訓 對青年就業衝擊更大
美國紐約聯邦儲備銀行6月1日發表的研究指，近年年輕大學畢業生失業率攀升，主要原因並非人工智能（AI）普及，而是遠距辦公模式增加在職培訓難度，導致企業減少聘用缺乏經驗的職場新人。
報告數據指，自新冠疫情後遠距工作擴張，年輕大學畢業生失業率從2019年3月的3.6%攀升至5.6%，由經濟學家Natalia Emanuel領銜的研究團隊估計，遠距離辦公為年輕人的失業負有64%責任。
研究團隊對比「可遠距」職業與「不可遠距」職業的數據結果發現，在可遠距工作的領域中，青年失業率顯著上升。
造成這現象的原因之一在於，對職場新人至關重要的因素是「導師指導」，而當員工與同事並肩工作時，他們能獲得更多關於工作成果的回饋，進而獲得更多指導，但當他們分開，這種回饋就會急劇減少，年輕員工可能會因此錯失對其職涯發展至關重要的建設性回饋。
研究團隊警告道，早期職業經歷影響深遠，青年高失業率堪憂，當市場普遍擔憂AI影響就業時，遠距辦公帶來的培訓障礙，實則是青年就業面臨的更直接挑戰。
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文章授權轉載自《香港01》
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