川普遭黨內反撲…美眾院215比208通過決議 對伊用兵須先獲授權

美國聯邦眾議院周三以215票對208票，通過《戰爭權力決議案》，對總統川普的對伊戰事投下震撼性反對票。四名共和黨議員倒戈，與民主黨聯手支持該案，要求川普必須取得國會授權，否則須撤回美軍部隊。

此次表決距離共和黨因票數不足、無法阻止決議案過關，而取消原訂表決不到兩周。

參議院上月也推進類似決議，當時有四名共和黨參議員倒戈支持民主黨立場。

儘管川普與高層官員多次聲稱與伊朗的協議接近達成，伊朗也「迫切盼協議」，但三個月來的衝突仍未見外交突破。

4月初以來，雙方維持脆弱停火，但零星衝突持續。伊朗封鎖承載全球約五分之一石油運輸量的荷莫茲海峽，美國則對伊朗船隻實施海上封鎖。

民調顯示美國民眾普遍不支持這場戰爭，共和黨擔憂戰爭引發燃料價格上漲，將在11月期中選舉中流失選票。川普近來持續打壓黨內異議人士，反戰的肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie），在黨內初選中敗給獲川普支持的候選人。

此次表決顯示，國會山莊的共和黨議員近來比過去更願意公開違抗川普。

參院共和黨人已迫使川普撤回白宮宴會廳10億美元維安經費案，以及一項18億美元「反武器化基金」的構想，後者原可能讓2021年1月6日國會山莊暴動被定罪者等政治盟友，獲得由納稅人埋單的補償。