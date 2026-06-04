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川普生日願望：讓美國再次偉大 讚習近平是好人
美國總統川普的生日即將到來，川普3日說，他的生日願望就是「讓美國再次偉大」，並稱讚中國國家主席習近平是很好的一個人。
川普即將在6月14日慶祝80歲生日，被問及今年的生日願望，希望在接下來一年完成什麼事情，川普說，他只希望「讓美國再次偉大」，指美國已經取得很大的進展，現在已經是世界上最受尊重的國家。
川普指出，習近平也這麼說，並稱習近平是他的朋友，也是一個很好的人；川普表示，他有時候不願意這樣說，因為媒體不喜歡，但川普重申，習近平是個很好的人。
川普表示，兩人是為了各自的國家，習近平是為了中國，川普是為了美國；川普說，美國現在與中國關係很好，並指出，當他2017年就任總統的時候，中國正在剝削美國，不過川普表示，他不怪中國這麼做，問題出在之前的政府。
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