川普簽署行政命令 AI 新模型 政府要先審查

美國總統川普2日簽署推動先進人工智慧（AI）創新與安全的行政命令，要求科技公司研發完成AI模型時，要在新產品正式發布前30天，自願開放讓政府提早一步接觸及使用，以便評估能力。

根據白宮新聞稿，川普在行政命令中指示財長與AI產業、基礎建設營運商，組成自願合作性質的AI網路安全資訊交換中心，負責協調偵查軟體安全漏洞、排解衝突，發現且證實弱點之後必須加以補救，同時針對補救工作展開協調與任務優先順序調度。

這道行政命令原定5月21日讓川普簽署後發布，但就在正式發布前數小時遭川普擱置。舊版行政命令也對網路安全訂定規範，但要求科技公司提前90天讓政府審查研發模型，科技公司則希望將期限縮短至只有14天。美國媒體指出，最後結果凸顯川普努力在白宮內部各派不同意見之間取得平衡，一派希望對AI模型加強監督，另一派則希望取消部署AI的所有限制。

據Politico等媒體報導，在舊版命令發布前，曾任川普政府AI與加密幣部門主管的矽谷創投家塞克斯曾致電川普，警告這項措施將拖慢創新速度，並削弱美國與中國AI競賽中的競爭力。