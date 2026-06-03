和製作人爆衝突？CBS又傳人事地震 解雇「60分鐘」節目資深記者

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天解雇旗下新聞節目「60分鐘」的資深記者佩利，據悉是因佩利與新製作人就節目未來發生衝突，這也是CBS新領導層最新下達的人事異動。

法新社報導，CBS去年成為派拉蒙天舞集團（Paramount Skydance）的一部分，並延攬長期批評進步派政治理念的魏斯（Bari Weiss）領導新聞部門。

魏斯獲任命後，多名CBS新聞網記者相繼離職，指控自身編輯獨立性遭到箝制。

剛上任的「60分鐘」（60 Minutes）新執行製作人比爾頓（Nick Bilton）表示，佩利（Scott Pelley）在他與員工的首場會議上，以極為無禮與輕蔑的態度，貶低他及他的資歷和意圖。

根據CBS新聞網，比爾頓今晚在解雇信中寫道：「你對這齣節目的未來感到厭惡，這點非常清楚明白，我已聽到你的心聲。」

「因此，我代表CBS新聞網通知你，你與CBS的雇傭關係因故即刻終止。」

佩利回應，CBS新東家「顯然為了討川普政府歡心」，正在拋棄這齣新聞雜誌節目的「傳奇地位」。

他透過聲明指出：「上個月，在我們整個資深領導層以及兩位最傑出的記者同仁遭無故解職後，『60分鐘』已失去它的DNA。」

據報導，佩利在昨天的員工會議中指控總編輯魏斯「正在謀殺這齣節目」。

現年68歲的佩利於1989年加入CBS新聞網，他過去曾擔任「CBS晚間新聞」（CBS Evening News）主播。