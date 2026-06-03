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白宮提撥款改革計畫 數十億補助若未符川普政策恐停發

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
白宮近日提出一項大規模聯邦撥款改革計畫，擬將川普總統的政策目標納入聯邦補助審核標準。（美聯社）
白宮近日提出一項大規模聯邦撥款改革計畫，擬將川普總統的政策目標納入聯邦補助審核標準。（美聯社）

白宮近日提出一項大規模聯邦撥款改革計畫，擬將川普總統的政策目標納入聯邦補助審核標準，要求接受政府資金的機構與計畫必須符合聯邦政府的施政優先事項，否則可能面臨暫停核發經費，甚至取消補助的情況；這項改革藍圖長達約400頁，涉及每年數十億元聯邦經費分配，引發學界、公民團體及預算專家高度關切。

紐約時報報導，根據草案內容，未來各類聯邦補助核准前，都須接受總統政治任命官員的審查，確認資金用途直接推動總統政策目標；新規定同時列出多項限制條件，包括禁止補助被認定否認生理性別二元論、推動多元化政策(DEI)、協助非法移民或從事選民登記推廣等活動的組織與計畫。

接受聯邦資助的機構若涉及特定公共議題倡議活動、與外部團體的合作關係或宗教自由相關政策等，也可能成為政府審查對象；此外，草案賦予聯邦政府日後認定受補助機構不符公共利益時，終止資助的權力。

專家認為，醫學與科學研究領域將受到顯著影響。根據草案規畫，研究人員未來申請聯邦經費時，不僅研究主題可能受限，與海外研究機構合作、參與國際學術會議等活動，也會面臨更嚴格規範。

美國公共衛生協會(APHA)執行長班傑明(Georges Benjamin)警告，相關措施可能削弱美國長期累積的科研優勢，甚至「摧毀美國的創新、科學和研究」。

白宮管理及預算局(OMB)為改革辯護，匿名官員表示，草案內容與川普近期行政指示及現行法律一致，旨在提升聯邦撥款的透明度、效率及問責機制，確保納稅人資金用於符合政府政策方向的項目。

支持者認為，行政部門有責任確保聯邦資源落實民選總統的施政理念。保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)預算專家科瓦爾斯基(Daniel Kowalski)表示，聯邦政府應由單一控制塔運籌帷幄，各機構都要配合行政首長推動其政策與議程。

批評者則擔憂，聯邦此舉將擴大政治因素對政府支出的影響。民主監督團體「保護民主」(Protect Democracy)律師瑟琳‧林德格倫薩維奇(Cerin Lindgrensavage)指出，過去已有行政部門在國會拒絕削減預算後，仍試圖透過行政手段限制支出的爭議案例，新制度恐讓類似情況頻繁出現。

白宮 川普

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