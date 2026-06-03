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反武器化基金喊停 川普仍免於稅務審查 自家議員也批評

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
過去有示威者高舉報稅表的牌子，要求川普公布。(記者許振輝／攝影)
過去有示威者高舉報稅表的牌子，要求川普公布。(記者許振輝／攝影)

川普政府已取消設立18億元「反武器化基金」的計畫，但禁止政府調查川普總統、家人及其企業過往納稅申報表的協議仍有效。

彭博(Bloomberg)引述匿名知情人士說法報導，協議中禁止對川普、川普家族及旗下公司的以往稅務進行任何審計和相關調查的條款，不受基金取消的影響。

這項和解協議源自川普今年稍早對國稅局及財政部提起的訴訟，起因是2019年稅務資料遭到洩露。根據協議，司法部禁止國稅局繼續對川普的納稅申報表進行任何「已知和未知」的調查，且國稅局「永遠被禁止」追究在協議達成之前已提出或可能提出的「任何及所有索賠」或損害賠償要求。

白宮就相關問題將媒體詢問轉給川普私人法律團隊，該團隊發布聲明指出，「國稅局錯誤地允許一名別有用心、具政治動機的員工向媒體洩露有關川普總統、其家人和川普集團的私人機密訊息」，強調「川普總統將繼續追究損害美國及其人民利益者的責任」。

紐約時報報導，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)2日出席眾院撥款小組委員會時表示，司法部將放棄設立反武器化基金的計畫，但保護川普總統、其家人及企業免受國稅局審計的協議將繼續維持。

部分律師質疑，布蘭奇的身分是代理部長，是否有權命令獨立運作的國稅局停止審計。

共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)是少數公開批評該協議的共和黨人士之一，即將退休的他質疑，為何川普家族可免於一般人所受的稅務審查。

猶他州共和黨參議員匡希恆(John Curtis) 也表示，審計豁免「是這項和解協議問題的一部分，我希望它死透透。」

對於試圖利用政府來服務自己財務利益的川普，不對以往稅表查稅，為他保留了一項極其驚人的公共利益。與此同時，仍有一連串棘手的法律問題尚未解決。一名法官上周因擔心撤回訴訟、以及讓川普家族免於任何稅務審計的協議可能存在欺瞞，而恢復了川普對國稅局的訴訟。

不查稅對川普及其家族而言具有極大價值，因為他們多年來反覆受到國稅局審計。根據紐約時報報導，國稅局其中一項調查源於川普如何申報其芝加哥大樓的虧損，這個調查可能讓多付他逾億元的稅款。

川普 國稅局

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