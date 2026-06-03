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301關稅要來了！美商務部以強迫勞動為由 建議對台灣等國加徵10%關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部擬以301調查結果啟動的關稅措施來彌補7月到期的全面進口關稅。法新社
美國商務部擬以301調查結果啟動的關稅措施來彌補7月到期的全面進口關稅。法新社

美國政府在調查各國強迫勞動行為後，提出將對台灣在內十餘個主要貿易夥伴的進口貨品加徵至少 10% 關稅，設法重建先前遭美國最高法院駁回的全面關稅壁壘。

美國貿易代表署（USTR）發布新聞稿說，10%稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣和英國等地的進口貨品。來自中國大陸、印度、日本、南韓、巴西和瑞士等主要經濟體的商品，則將面臨更高的12.5%稅率。

川普援引1974年《貿易法》301條款發動調查，藉此重建關稅措施。上述建議加徵的關稅即為調查的結論。這些關稅不會立即生效，須先徵詢公眾意見和審核期。

美國貿易代表葛里爾在新聞稿中說：「我們最重要的貿易夥伴未能解決強迫勞動的貨品進口問題，這令人無法接受。這種情況讓美國勞工被迫在全球不公平的競爭環境下競爭。我們將不再容忍這種不平等的差異。」

這是川普推動恢復他執政第一年對各國分別課徵、後遭裁定違憲的關稅的重大一步。此舉將考驗貿易夥伴的承受度，這些夥伴迄今大多選擇和美國談判，尋求降低進口關稅並確保進入市場。

根據公告，書面意見徵詢截止日期為7月6日，301條款小組將於7月7日起召開公聽會。

川普貿易政策 2 月遭挫，最高法院駁回了他動用緊急權力所加徵的關稅。這次針對強迫勞動行為的 301 調查，最初鎖定的經濟體約有 60 個。

301條款的關稅在法律上比川普考慮過的其他權力更站得住腳、也更具彈性，但也更耗時。作為權宜之計，川普另依據貿易法第122條實施了10%的全球關稅，但這些進口稅將於7月到期。葛里爾表示，目標是在現行措施到期前，完成一系列貿易調查，讓川普能迅速推出新的關稅。

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