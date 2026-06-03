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美墨邊境驚現精密地下隧道 走私價值14億元可卡因

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導

美國官員表示，調查人員發現一條用於走私價值逾4500萬美元（約新台幣14億元）可卡因的秘密隧道，這條設計精密、長達數百公尺的地道穿越美墨邊境，通往加州一家零售商店。

法新社報導，這條地下通道深入地底約16.8公尺，全長約590公尺，高達1.4公尺，從墨西哥蒂華納市（Tijuana）一路延伸至美國加州聖地牙哥奧塔伊梅薩入境口岸（Otay Mesa Port of Entry）一家商店。

美國調查人員指出，這條隧道配備軌道與通風系統、電力設施及加固牆體，使用液壓升降裝置進出。

美國司法部公布的影片顯示，這條隧道看似鑿於岩層之中，入口處有設計良好的混凝土階梯，並鋪設混凝土地面。

美國國土安全部毒品執法調查人員耗費數月時間，在美國邊境監控一家名為Buy 4 Less的零售商店周邊人員進出情況。

執法人員在突襲行動中，查獲超過1000公斤可卡因，研判這批毒品是透過這條地下隧道運輸。

美國邊境巡邏官員德拉托瑞（Justin De La Torre）表示：「犯罪組織持續設法利用我們的邊境，但他們低估了我方人員守護邊境的決心。」

他說：「這條隧道曝光，證明我們強大的合作關係，以及兩國執法單位堅定不移的承諾。」

目前已有4人遭起訴，其中包括2名聖地牙哥居民與2名墨西哥人，罪名涉及毒品走私。

美國司法部指出，自1993年以來，當局已在加州南區發現99條地下通道，其中28條結構精密，最近一次在此地區發現可運作隧道是在2022年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

墨西哥 走私 美國

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