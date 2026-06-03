普爾特代理國家情報總監 遭批無資歷純為川普打手

美國總統川普今天宣布聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte）暫代國家情報總監，一併領導中情局與國安局等安全機構，不過民主黨批普爾特毫無相關資歷，純粹只是政治打手。

綜合法新社及路透社報導，38歲的普爾特在擔任不甚起眼的抵押貸款監管機構首長期間，積極針對川普多名政敵展開疑似貸款詐欺的調查。然而目前為止，這些調查均未形成任何刑事罪名。

川普表示，普爾特將繼續擔任聯邦住房金融局長，以及房利美（Fannie Mae）、房地美（Freddie Mac）董事會主席，同時還將領導組成美國情報體系的18個機構。

川普在其真實社群（Truth Social）平台發文，「（普爾特）在處理美國最敏感事務方面擁有豐富經驗，包括維護市場安全穩健，以及管理房利美和房地美逾10兆美元資產，這些較僅僅12個月之前大幅成長。」

毫無情報資歷的普爾特，將統轄美國首要境外情報機構「中央情報局」（CIA），以及監聽外國通訊並協助美國抵禦網路攻擊的「國家安全局」（NSA）。

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，若川普決定正式提名普爾特出任此職，以目前參院席次差距甚微的情況下，普爾特恐難獲得同意。

圖恩告訴美國媒體Semafor，「如果（普爾特）是有人希望長期留任在職的人選，他還有漫長的路要走。」

民主黨議員及至少1名共和黨人痛批普爾特不具備統領情報機構的資格。不過依規定，普爾特無需參院確認即可代理國家情報總監最多210天，也就是他的職務可延續至11月期中選舉之後，川普的共和黨同僚正力拚國會的多數控制權。

參議院情報委員會的共和黨議員柯寧（JohnCornyn）說，「我看不出（普爾特）有任何擔任那份工作的資格。」柯寧上週在初選中不敵川普支持的挑戰者。

普爾特準備接替即將離職的加巴德（TulsiGabbard）出任國家情報總監。加巴德自2025年2月起擔任此職，並在上月宣布計劃於6月30日離職。路透社指加巴德係白宮要求離職，加巴德本人則稱因丈夫近日罹癌所致。

普爾特於現職促成對川普多名宿敵進行詐貸調查，包括指控民主黨籍的紐約州檢察長詹樂霞（LetitiaJames）與加州聯邦參議員希夫（Adam Schiff），還有由前總統拜登（Joe Biden）任命的聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）。

詹樂霞案目前遭法官以無損權益駁回，當局迄今也未對希夫提訴，至於庫克則是否認相關指控，最高法院預計數週內將就她的案件作出裁決。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱普爾特是「黨派打手」，「一個可以對他不喜歡的民選官員提出如此毫無根據、充滿政治意圖且荒謬指控的人，不能被委以保護我們國家安全的重任。」

另一方面，普爾特是其家族住宅開發公司普爾特集團（Pulte Group）繼承人，此公司由其祖父於1950年代創立。普爾特因公司前景問題與家人不和，並於2020年退出董事會。法新社指出，普爾特大力倡導50年期房貸，這項提案激怒許多「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的成員。

美國媒體如華爾街日報與Politico報導，普爾特與川普核心人士也曾交惡。財政部長貝森特（ScottBessent）2025年即在一家私人俱樂部晚宴上威脅要揍普爾特。

美國副總統范斯（JD Vance）為普爾特代理國家情報總監一職辯護，在社群媒體將其形容為「了不起的人，深知情報圈官僚必須聽命於民選領袖（而非反其道而行）」。