美首位美洲原住民女州長將誕生？她贏新墨西哥州民主黨初選

新墨西哥州初選結果，攸關美國是否誕生第一位美洲原住民女州長。新墨西哥州長期以來是民主黨鐵票倉，曾任拜登政府內政部長的哈蘭德(Deb Haaland)在2日的民主黨州長初選中，以較大優勢擊敗伯納利歐郡(Bernalillo County)區域檢察官柏格曼(Sam Bregman)，確定將獲得民主黨提名。

這是新墨西哥州獨立選民第一次得以參加初選投票，半開放式的初選新制去年在民主黨籍州長葛瑞夏姆(Michelle Lujan Grisham)簽署後生效成為法律，全州約23%未加入任何政黨的選民可以索取民主黨或共和黨初選選票。

65歲的哈蘭德屬於拉古納‧普布羅部落(Laguna Pueblo)，曾任新墨西哥州聯邦眾議員，後來獲前總統拜登延攬入閣，成為美國史上第一位美洲原住民內閣首長。哈蘭德是否將成為美國第一位美洲原住民女州長，備受矚目。她的政見以降低家庭開銷成本為主軸，強調祖先與新墨西哥州有深厚淵源，同時宣傳在華府的公職經歷。

檢察官出身的柏格曼以「法律與秩序」(law-and-order)為競選主軸，初選風格與主打訴求與哈蘭德形成明顯對比。

柏格曼主張，在高犯罪率的新墨西哥州，檢察官經歷讓他成為問鼎州長的民主黨最佳人選。他表示，在醫療保健、移民等問題上都將挺身對抗川普政府。

哈蘭德選舉募款領先柏格曼，她也數度拒絕與柏格曼同台辯論。

哈蘭德名字出現在已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案的消息曝光後，柏格曼競選團隊抓住機會發動攻擊。哈蘭德2014年曾競選新墨西哥州副州長但落敗，當時曾搭乘艾普斯坦公司承租的私人包機前往華府參加募款會議，但包機費用是由競選搭檔支付。

共和黨州長初選呈現三足鼎立態勢，里奧蘭喬(Rio Rancho)前任市長赫爾(Gregg Hull)、醫療大麻企業家羅德里格斯(Duke Rodriguez)、企業老闆特納(Doug Turner)爭取提名。

民主黨新墨西哥州聯邦參議員盧漢(Ben Ray Luján)角逐連任，初選面臨的挑戰者是社區倡議人士杜德森(Matt Dodson)。