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加州、愛阿華州等6州同步初選 這些關鍵職位兩黨必爭

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
2日同步舉行的多州初選是今年以來最重要的一場初選。(美聯社)
2日同步舉行的多州初選是今年以來最重要的一場初選。(美聯社)

加州、愛阿華州、蒙大拿州、新澤西州、新墨西哥州、南達科他州2日初選登場，幾個關鍵職位的選舉結果備受矚目。華盛頓郵報分析，2日同步舉行的初選是今年以來最重要的一場初選。

民主黨積極爭取共和黨愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)宣布退休的席次空缺。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及盟友看好現任愛州州眾議員圖雷克(Josh Turek)。

民主黨初選是圖雷克與州參議員沃爾斯(Zach Wahls)的對決，圖雷克競選團隊受到大量外部資金贊助，政治行動委員會「投票給退伍軍人」(VoteVets)支出金額將近1000萬元。共和黨初選可望由辛森(Ashley Hinson)勝出。

共和黨愛阿華州州長初選方面，川普總統上周宣布為共和黨愛州聯邦眾議員馮斯楚(Randy Feenstra)背書。不過某些共和黨要角與挺川保守派組織「轉捩點行動聯盟」(Turning Point Action)等團體，則為企業家拉恩(Zach Lahn)背書。

加州州長初選競爭激烈，由於採行「叢林初選」(jungle primary)制度，兩黨候選人都出現在同一張選票，得票最高前兩名候選人將在11月普選一較高下。

前衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)是最獲看好的民主黨候選人，民主黨籍億萬富翁史泰爾(Tom Steyer)則自掏腰包為初選砸下2億元。川普支持的共和黨候選人是保守派名嘴希爾頓(Steve Hilton)，河濱郡警長畢安柯(Chad Bianco)在共和黨初選支持度也頗受看好。

共和黨新澤西州聯邦眾議員肯恩(Tom Kean Jr.)雖然尋求連任，名字在初選選票上且沒有對手，但從今年3月5日後就不曾在眾院投票，神隱迄今將近三個月，引發下落去向、健康狀況等揣測。共和黨必須守住肯恩席次，才能繼續保持些微多數。

川普1日晚在社媒發文為肯恩背書，肯恩則在2日發聲明承諾把選民放在第一。肯恩所在的第七選區是新州最受矚目的初選，有四名民主黨人爭奪出線，最終前海軍直升機飛行員瑞貝卡．班奈特(Rebecca Bennett)以47.8%的得票率勝出。

共和黨蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)在初選截止登記之前幾分鐘宣布退出，蒙大拿區聯邦檢察官艾爾米(Kurt Alme)匆匆加入初選後獲得川普背書。

南達科他州的前任州長諾姆(Kristi Noem)2025年1月獲川普總統延攬入閣出任國土安全部長之後，州長遺缺由副州長羅登(Larry Rhoden)遞補。羅登角逐共和黨州長初選並未取得一面倒的領先優勢，面臨的挑戰者包括南達科他州聯邦眾議員強森(Dusty Johnson)、州眾議會議長漢森(Jon Hansen)、企業家多登(Toby Doeden)。

愛阿華州 民主黨 共和黨 眾議員

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