紐約州民主黨提修憲促2028選區重畫 國會或增4席

紐約州議會兩會1日分別提出州憲法修正提案，旨在修改憲法中對國會選區重畫制度的規定，通過削弱獨立委員會和法院的決策權、降低表決門檻等方式將選區重畫的權力向長期由民主黨占據絕對多數的州議會集中。據報導，如果修憲成功，民主黨將有望在2028年的國會選舉中多拿到四個眾院席位。

擬擴大掌控的州議會決定權 降低表決門檻

目前，紐約州憲法對於國會選區重畫的要求是先由獨立重畫選區委員會(IRC)提出選區地圖方案，由州議會表決；如果第一套方案未能通過或被州長否決，將退回委員會提交新的方案。而修正提案則將表述改為，如果第一套方案未能通過，或委員會未能在指定期限內拿出第二套方案，則可由州參眾兩會各自主持設計重畫方案。此舉將在一定程度上剝奪獨立委員會的地位，擴大州議會的決定權。

現行州憲法對選區重畫的表決通過門檻做了區別對待，根據參眾兩會領袖是否同黨，決定通過標準採簡單多數還是絕對多數制。修正方案則取消了這一規則，統一採用普通立法程序所需的簡單多數，即贊成票過半即可通過。

根據現有州憲法，每十年一次的人口普查結束後，州當局應組建獨立委員會，根據人口變化情況重新畫定選區。而修正提案則新增一條，授權州議會在2020年人口普查的基礎上，專門立法授權重新畫定一個或多個國會選區，而且本次重畫將由州議會直接主導，並僅針對部分選區的邊界進行局部調整。

這意味著，由民主黨掌控的州議會將被授予極高的決定權，以便執行精準針對共和黨的選區重畫。此外，修正提案還規定，在法院判定選區地圖違法後，應先給予州議會「充分且合理的機會」彌補，僅在無法彌補的極端情況下，法院才能介入並命令重新繪製地圖。

該修正案要求在本屆議會會期內表決通過後，再由2026年11月選舉產生的下屆議會再次表決通過，方可生效，幾乎明確劍指2028年國會改選。目前兩黨使用「傑利蠑螈」手段重畫選區以增加本黨國會席次的鬥爭已進入白熱化，共和黨掌控的德州、北卡、密蘇里、田納西等州已完成選區的重畫，而民主黨在加州的重畫方案已成功、維州方案則被法院叫停。

紐約州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，在紐約州修憲放寬選區重畫限制將有助於對抗共和黨的政治操作、維護公平的競選環境。國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)亦表示，紐約州此舉將是對共和黨「強有力、持續且跨州的回應」。