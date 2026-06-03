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美建立AI預審機制 科技業須提前30天向政府分享模型

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署行政命令，建立一套自願性框架，讓人工智慧（AI）開發商向公眾發布先進模型之前，先與政府分享相關模型。

這項行政命令的核心條款允許谷歌Google）、OpenAI或Anthropic等公司，在預計發布前最多30天，向政府提供其最強大AI模型的存取權。

這項命令是因外界對Anthropic公司Mythos模型的擔憂而啟動。由於Mythos有能力發現並揭露電腦系統漏洞，包括銀行、政府機關及醫院等系統漏洞，因此Anthropic一直未向公眾開放。

30天期限被視為各方妥協的結果。最初草案要求政府可在模型發布前最多90天取得存取權，而科技公司希望將期限縮短至只有14天。

Google全球事務總裁華克（Kent Walker）表示，這項命令是「重要的進展」，將確保「防禦者擁有維護美國安全所需的AI工具」。

過去幾週期間，白宮一度接近公布這項措施，卻又突然暫停，因此這次簽署格外受到關注。

根據Politico等媒體報導，曾任川普政府AI與加密貨幣部門主管的矽谷創投家塞克斯（David Sacks）致電川普，警告這項措施將拖慢創新速度，並削弱美國與中國AI競賽中的競爭力。

塞克斯上週在社群媒體平台X發文表示，「不必要的監管是美國創新的最大威脅」，並稱要贏得AI競賽，就必須清除各州立法機構和華府「覺醒派」政治人物設下的官僚主義障礙。

這項行政命令還指示美國財政部、國家安全局（NSA）及網路安全和基礎設施安全局（CISA）共同成立一個「AI網路安全資訊交流中心」（AICybersecurity Clearinghouse）。這個機構將以自願合作方式，與產業界及關鍵基礎設施營運商合作，識別軟體漏洞並尋找修補方案。

川普重返白宮的第一天即廢除前總統拜登時期的AI監管行政命令。

相較之下，歐盟「人工智慧法」（AI Act）已於2024年正式生效，對高風險AI系統制定具法律約束力的規範，包括強制透明度要求，以及針對最強大模型的安全測試與事故通報義務。

提倡AI安全的生命未來研究所（Future of LifeInstitute）執行長阿基瑞（Anthony Aguirre）表示：「這是朝正確方向邁出的重要一步。」

不過他強調：「只靠自願性框架仍然不夠，政府必須擁有權力，阻止那些可能對國家安全構成不可接受風險的系統被公開發布。」

谷歌 Google OpenAI

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