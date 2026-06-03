白宮記協晚宴遇槍擊7月24日重辦 川普將出席

美國總統川普4月底出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時發生槍擊事件，活動因此中斷。白宮記協今天宣布，將於7月24日再度舉辦晚宴；川普也發文說，他將應邀出席，並透露晚宴地點在華府華爾道夫大飯店。

白宮記者協會4月25日舉行年度晚宴，是川普（Donald Trump）首度以總統身分出席該活動，不料，晚宴發生槍擊事件，川普等人緊急撤離華盛頓希爾頓飯店，活動也因此中斷。外媒報導，涉嫌開槍的男子艾倫（Cole Tomas Allen）已被控暗殺川普未遂；情報評估，美伊戰爭可能是槍手犯案動機之一。

川普當時說，活動將於30天內擇期重新舉行。不過事發至今已超過一個月，白宮記協今天宣布，將在7月24日再度舉辦晚宴，相關細節將於近期公布。

川普隨後也在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「絕不能讓瘋子改變我們的生活方式，甚至是行程安排」，他受邀出席晚宴並致詞，且已接受邀請。

川普還說，晚宴將在華府賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）上的華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria）舉行，「一棟由我建造的大樓和宴會廳」。

儘管川普曾歷經數起暗殺未遂事件，但他日前表示，自己無意因此減少公開露面行程。

在白宮記協晚宴槍擊事件發生不到一個月，5月23日又有一名槍手在白宮外與特勤局人員駁火後中槍倒地。事發之際，川普人在白宮官邸處理公務。