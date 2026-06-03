快訊

MLB／李灝宇敲第2轟隔天被下放3A 老虎教頭：還會再回來

航空公司布局「圈粉」孩子 少子化時代成高價值客群

美關稅退款官司還沒完！川普政府上訴 挑戰1,660億美元全面退款令

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮記協晚宴遇槍擊7月24日重辦 川普將出席

中央社／ 華盛頓2日專電
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普4月底出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時發生槍擊事件，活動因此中斷。白宮記協今天宣布，將於7月24日再度舉辦晚宴；川普也發文說，他將應邀出席，並透露晚宴地點在華府華爾道夫大飯店。

白宮記者協會4月25日舉行年度晚宴，是川普（Donald Trump）首度以總統身分出席該活動，不料，晚宴發生槍擊事件，川普等人緊急撤離華盛頓希爾頓飯店，活動也因此中斷。外媒報導，涉嫌開槍的男子艾倫（Cole Tomas Allen）已被控暗殺川普未遂；情報評估，美伊戰爭可能是槍手犯案動機之一。

川普當時說，活動將於30天內擇期重新舉行。不過事發至今已超過一個月，白宮記協今天宣布，將在7月24日再度舉辦晚宴，相關細節將於近期公布。

川普隨後也在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「絕不能讓瘋子改變我們的生活方式，甚至是行程安排」，他受邀出席晚宴並致詞，且已接受邀請。

川普還說，晚宴將在華府賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）上的華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria）舉行，「一棟由我建造的大樓和宴會廳」。

儘管川普曾歷經數起暗殺未遂事件，但他日前表示，自己無意因此減少公開露面行程。

在白宮記協晚宴槍擊事件發生不到一個月，5月23日又有一名槍手在白宮外與特勤局人員駁火後中槍倒地。事發之際，川普人在白宮官邸處理公務。

川普 白宮 華府

延伸閱讀

川普稱將和賴總統談話 白宮官員：很快就軍售做決定

為何川普國際介入常難收尾？紐時：誤解美國實力 華府最不擅長這件事

華爾街日報：鄭麗文訪美迎3考題 1原因恐無緣會晤川普高層

紐時：川普高估美軍管控能力 俄烏、加薩、伊朗都陷僵局

相關新聞

美關稅退款官司還沒完！川普政府上訴 挑戰1,660億美元全面退款令

美國總統川普的政府正式就一項法官裁決提起上訴。該裁決要求美國海關向曾繳納1,660億美元全球關稅的進口商退款。美國最高法院今年稍早已裁定，政府的這些關稅違法。

白宮記協晚宴遇槍擊7月24日重辦 川普將出席

美國總統川普4月底出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時發生槍擊事件，活動因此中斷。白宮記協今天宣布，將於7月24日再度舉辦...

加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次

美國加利福尼亞州選民今天前往投票所，參加州長選舉首輪投票。這場選戰呈三強鼎立，爭奪兩個決選席次。與此同時，美國第二大城洛...

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

長年投身公益的微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），捲入淫魔富豪艾普斯坦檔案後形象遭受重創，華爾街日報近日更踢爆，他與前妻協商離婚時，曾被控偷吃超過20次，他自己也在員工大會上親口承認部分細節，優質形象一夕崩壞，連自家員工聽了都不敢置信。

糧食券工時新規實施 沒做這件事 6月起福利恐中斷

紐約市當局近日派員到全市五區挨家挨戶敲門，提醒部分領取糧食券(SNAP)福利的居民：新的工作要求已開始實施，如果不按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月1日起糧食券福利就可能被暫停或減少。

學貸新規最快本月拍板 主修這些「低薪」學系恐難申請

華盛頓郵報1日報導，正在研議中的聯邦學貸規則修改，最快本月即將拍板。新規將對主修「畢業後低薪」科目的學生造成衝擊，未來恐難申請學貸，舉例來說，攻讀宗教與宗教研究碩士的聯邦學貸經費大約89%將被切斷；宗教團體、職業學校與其他機構目前紛紛對教育部發動遊說，希望政府修正新規。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。