快訊

快改道！國3北向大溪入口匝道貨櫃車翻覆 車「頭身分離」目前全線封閉

魯比歐：對台政策沒變 軍售台灣時機由川普決定

周五迎芒種！命理師：談加薪、轉職越主動越旺 2生肖女性財運炸裂

聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅退款官司還沒完！川普政府上訴 挑戰1,660億美元全面退款令

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普的政府正式就一項法官裁決提起上訴。該裁決要求美國海關向曾繳納1,660億美元全球關稅的進口商退款。美國最高法院今年稍早已裁定，政府的這些關稅違法。

美國司法部周二向美國貿易法院提交上訴通知。此前，政府律師已表示將就退款問題上訴，主張法官伊頓（Richard Eaton）無權命令向所有繳納相關關稅的進口商退款，尤其是那些未曾提起訴訟要求返還資金的企業。

司法部同日也對伊頓的另一項命令提出上訴，該命令要求CBP局長史考特（Rodney Scott）親自出席一場即將舉行的聽證會，說明政府退款工作的進度。

這兩項爭議接下來將由聯邦巡迴上訴法院審理。敗訴的一方未來仍可能再次向最高法院提出上訴，意味這場官司遠未結束。

最高法院今年2月以6比3裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全球關稅的作法違法。但大法官當時未決定是否應全面退款，而是將問題發回下級法院處理。

伊頓隨後裁定，美國海關應重新計算所有相關進口商品的關稅並退還差額，影響約33萬家進口商。法官並暫緩執行命令，以便政府建立退款申請機制。

美國海關與邊境保護局（CBP）表示，在最高法院裁定政府敗訴後，已透過後續設立的線上索賠平台，著手歸還約850億美元但部分，但較複雜案件仍無法處理。川普政府主張，該平台是依據政府「自身權限」建立，除非進口商本身是訴訟參與方，否則伊頓無權要求向那些關稅繳納案件已結案的進口商退款。

不過，貿易法律界人士數月來持續警告，若依照政府方案執行退款，將把過多責任轉嫁給企業，許多中小型進口商未必有足夠資金、法律資源或專業能力提出申請，甚至可能因未提告而失去退款資格。

川普 關稅 史考特

延伸閱讀

川普政府同意暫凍反武器化基金 傳計畫面臨夭折

稱遵守法院命令 司法部暫停運作18億「反武器化基金」

不滿川普2.0大規模改革 逾萬律師離開政府體系

「共和黨參議員都氣瘋了」布蘭奇推動反武器化基金 真除恐受阻

相關新聞

美關稅退款官司還沒完！川普政府上訴 挑戰1,660億美元全面退款令

美國總統川普的政府正式就一項法官裁決提起上訴。該裁決要求美國海關向曾繳納1,660億美元全球關稅的進口商退款。美國最高法院今年稍早已裁定，政府的這些關稅違法。

加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次

美國加利福尼亞州選民今天前往投票所，參加州長選舉首輪投票。這場選戰呈三強鼎立，爭奪兩個決選席次。與此同時，美國第二大城洛...

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

長年投身公益的微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），捲入淫魔富豪艾普斯坦檔案後形象遭受重創，華爾街日報近日更踢爆，他與前妻協商離婚時，曾被控偷吃超過20次，他自己也在員工大會上親口承認部分細節，優質形象一夕崩壞，連自家員工聽了都不敢置信。

糧食券工時新規實施 沒做這件事 6月起福利恐中斷

紐約市當局近日派員到全市五區挨家挨戶敲門，提醒部分領取糧食券(SNAP)福利的居民：新的工作要求已開始實施，如果不按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月1日起糧食券福利就可能被暫停或減少。

學貸新規最快本月拍板 主修這些「低薪」學系恐難申請

華盛頓郵報1日報導，正在研議中的聯邦學貸規則修改，最快本月即將拍板。新規將對主修「畢業後低薪」科目的學生造成衝擊，未來恐難申請學貸，舉例來說，攻讀宗教與宗教研究碩士的聯邦學貸經費大約89%將被切斷；宗教團體、職業學校與其他機構目前紛紛對教育部發動遊說，希望政府修正新規。

稱遵守法院命令 司法部暫停運作18億「反武器化基金」

司法部5月18日宣布成立規模將近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭拜登政府司法部不公平調查的受害者。相隔兩周之後，司法部1日改口表示，將遵守法院命令暫停基金運作。美聯社報導，消息人士1日表示，川普總統正在考慮是否繼續推動旨在賠償盟友的「反武器化基金」，川普政府開始打退堂鼓等於承認基金宣布成立以來所遭逢的法律挫敗，也承認基金在共和黨內面臨逐漸高漲的政治反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。