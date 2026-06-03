擬補償盟友引反彈 川普政府撤18億美元基金計畫

美國司法部今天放棄一項備受爭議的計畫，原本這項計畫將設立規模達18億美元的賠償方案，遭批評人士抨擊是在為總統川普的政治盟友設立「小金庫」。

法新社報導，代理司法部長布蘭希（ToddBlanche）在聯邦眾議院委員會作證時表示：「我們不會繼續推動這項基金。」

這項政策的急轉彎，對川普第2任期最具爭議的措施之一而言，無疑是一項挫敗。這項計畫曾引起民主黨人、法律專家與國會多名共和黨人的批評。

一名聯邦法官先前已暫時阻止白宮推動這項所謂的「反武器化基金」，這筆基金目的在補償那些聲稱遭美國政府不公平對待的人。

聯邦地區法院法官布林克馬（Leonie Brinkema）下令在她考慮是否實施更長的暫停措施期間，政府不得採取任何進一步行動成立或運用基金。

這筆基金是由司法部設立，作為川普對國稅局提起民事訴訟、指控前政府承包商洩露其報稅資料的和解內容之一。