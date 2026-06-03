美中必須對話！魯比歐：川普政府盼維持戰略穩定

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。記者陳熙文／攝影
美國國務卿魯比歐。記者陳熙文／攝影

美國國務卿魯比歐2日表示，美國和中國沒有選擇，必須要保持對話，並指出，川普政府目標維持一段時期的「戰略穩定」（strategic stability），不過魯比歐也強調說，美國不能在任何資源上仰賴單一國家，劍指中國壟斷關鍵礦物等供應鏈

美國聯邦參議院外交委員會2日針對國務院2027財政年度預算申請舉行聽證會，邀請魯比歐出席說明。

針對美國總統川普日前訪問北京，魯比歐2日表示，美中是世界上最大的兩個經濟體，擁有最強大的軍隊，指美中政府別無選擇，必須有某種程度的溝通聯繫、必須對話，以降低美中之間潛在的衝突點。

魯比歐表示，美國致力於與中國溝通對話的能力，因為美國有必要，也必須負責任地這麼做，且美國別無選擇，指這有利於美中，也有利於全世界。

魯比歐說，美中關係當中明顯有很重大的「刺激物」（irritants），有些是長久以來的問題，美中必須在未來做處理；魯比歐指出，川普政府的目標是維持一段時期的戰略穩定，同時意識到美中在某些領域中存在關係上的掙扎，不只會持續數年，而是可能持續數十年。

魯比歐進一步指出，美中在會面時都理解到，兩國長期在部分領域上將面臨很嚴峻的挑戰；魯比歐特別點出說，美國不能在任何資源上，有9成都依賴單一國家，特別是對美國經濟、軍事、藥品等至關重要的資源，

魯比歐說，美國不能忍受資源有9成仰賴單一來源，當資源被當作對付美國的籌碼或懲罰，又或者面臨衝突的時候，供應有可能隨時中斷；魯比歐說，美國正致力於分散取得關鍵礦物的管道、保護供應鏈。魯比歐指出，這會是美中之間必須持續面對、處理的長期問題。

川普 魯比歐 供應鏈

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