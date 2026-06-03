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美媒：比爾蓋茲自曝被控逾20段婚外情 坦承與2俄女有染

中央社／ 紐約2日綜合外電報導

美國億萬富豪比爾．蓋茲的離婚官司持續引發風波。據報導，蓋茲在今年稍早一場氣氛沉重的蓋茲基金會員工大會上，向員工自曝他在離婚訴訟中，被指控有超過20段婚外情

「紐約郵報」（New York Post）及「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述消息人士的話報導，微軟公司（Microsoft）共同創辦人、現年70歲的蓋茲（Bill Gates）在2月蓋茲基金會（Gates Foundation）的會議中坦承，自己與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案內提及的2位俄羅斯女子確實有染。

不過，他自曝在2021年與前妻梅琳達．蓋茲（Melinda Gates）的離婚訴訟中，被指控涉及超過20段的婚外情，更令與會員工大為震驚。

蓋茲與前妻梅琳達的婚姻長達27年，當時他曾發表道歉聲明，但聲稱自己與被定罪的已故金融家艾普斯坦往來期間「沒做任何非法的事」。

雖然關於這些婚外情指控的細節鮮為人知，但蓋茲承認，曾與俄羅斯橋牌選手安托諾娃（MilaAntonova），以及微軟旗下核電公司泰拉能源（TerraPower）的1名前員工發生過性關係。

蓋茲在2010年一場賽事中結識安托諾娃，這位俄羅斯女選手當時曾向艾普斯坦尋求設立橋牌學院的資助人。艾普斯坦後來為安托諾娃支付軟體程式設計的學費。

至於另一位身分沒有公開的女性，根據「華爾街日報」報導，蓋茲稱她為「俄羅斯核物理學家」，他們是「透過商業活動」認識，這名女子並曾在泰拉能源任職2年。

根據2013年艾普斯坦與蓋茲的首席科學暨技術顧問尼可立奇（Boris Nikolic）之間的電子郵件，艾普斯坦據稱察覺蓋茲有婚外情，並試圖以此要脅蓋茲。

這些電子郵件也想暗示，尼可立奇曾協助蓋茲取得藥物，「以應付與俄羅斯女孩發生性關係的後果」。

尼可立奇曾稱，這些郵件並非代表蓋茲、或是應蓋茲要求所寫。蓋茲的發言人則強調，暗示蓋茲染上性病是「絕對的荒謬且完全不實」的說法。

蓋茲在員工大會上承認，曾在紐約、德國、法國和華盛頓特區與艾普斯坦會面，但堅稱自己從未造訪過艾普斯坦在加勒比海臭名遠播的私人島嶼「小聖詹姆斯島」（Little St. James）。

比爾蓋茲 婚外情 艾普斯坦

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