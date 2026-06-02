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外資台股市值占比驚見49.99%壓線 後市挑戰「外資過半」新時代

川普政府改用301條款 將對巴西課徵25%關稅

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國總統川普（左）2025年10月在吉隆坡東協峰會場邊和巴西總統魯拉（右）會面。路透
美國總統川普（左）2025年10月在吉隆坡東協峰會場邊和巴西總統魯拉（右）會面。路透

紐約時報報導，美國川普政府1日提議對巴西進口商品加徵25%關稅。美方在完成一項貿易調查後認定，巴西存在不公平貿易做法，對美國企業造成負擔與損害。

美國貿易代表葛里爾在新聞稿中表示，調查發現巴西未能充分執行智慧財產權保護措施，也未採取足夠行動打擊貪腐與賄賂行為。

此外，美國政府還批評巴西限制外國業者進入其乙醇市場，並指責巴西在執行反森林砍伐法規方面成效不足。

此次調查是依據1974年貿易法301條款進行。該法授權美國政府認定外國存在不公平貿易行為時，可透過加徵關稅或其他懲罰措施回應。

葛里爾表示，過去一年來，他與美國總統川普多次與巴西總統魯拉舉行建設性會談，但雙方在301調查所涉及的多項議題上仍存在重大分歧。

美國貿易代表署預計於7月6日就相關關稅措施舉行公開聽證會。葛里爾表示，巴西政府必須在7月15日前採取「回應性行動」，解決調查報告中提出的問題。

巴西是十多個遭到美國以301條款進行調查的國家之一。這些調查是川普政府重建關稅政策的重要措施。

今年2月，美國最高法院推翻川普的對等關稅政策，川普政府隨即依照1974年貿易法第122條，對全球商品加徵10%的臨時關稅，期限為150天。儘管美國國際貿易法院判決這項10%關稅違法，但聯邦上訴法院隨後批准政府的緊急禁制令，使這項關稅在上訴期間持續徵收。

目前川普政府正試圖在今年夏季前建立一套更具法律穩定性的全球關稅體系。不過，根據301條款規定，政府必須先針對個別國家展開調查，完成諮詢與公開聽證程序後，新關稅才能生效。

根據川普政府提案內容，部分巴西產品將不受25%關稅影響，包括牛肉、咖啡、稀土、航空設備及某些水果蔬菜。因此，即使新關稅實施，上述產品仍可繼續以現有稅率進入美國市場。

值得注意的是，美國過去十年來一直對巴西維持貿易順差，也就是美國出口至巴西的商品總額高於自巴西進口的金額。

此次關稅提案也延續川普政府近年對巴西採取的施壓政策。去年，川普曾對巴西商品加徵50%關稅，藉此向巴西政府施壓，要求停止追訴巴西前總統波索納洛。波索納洛是川普的重要政治盟友。

美國政府後來陸續撤銷部分巴西商品的高關稅，相關司法挑戰也進一步縮減關稅適用範圍。如今隨著301調查結果出爐，巴西再度成為川普政府關稅政策主要目標，美巴貿易關係未來是否將進一步緊張，有待觀察。

巴西 川普 關稅

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