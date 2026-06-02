史丹佛大學遭踢爆涉收中共體系捐款 紅二代資金挹注

美國史丹佛大學學生報「史丹佛評論」報導，一名吹哨者提供的未公開外國資金披露文件顯示，該校收受來自中國國家機構、國企及中共政治體系的捐款，恐有紅二代的資金挹注。

根據「史丹佛評論」（Stanford Review），史丹佛大學（Stanford University）於2025年至少收受自中國捐贈者「陳元」（Chen Yuan）的300萬美元捐助，該筆資金列為指定用途捐款，用於該校胡佛研究所（Hoover Institution）專題研究。

這份披露文件並未說明該筆捐款源自哪一個「陳元」，但就姓名、國籍及捐款規模所顯示的財力而言，最可能的捐款者是「中國國際友好聯絡會」（CAIFC）會長陳元，其家族與史丹佛有著跨兩個世代的密切往來紀錄。

美國政府報告曾描述，「中國國際友好聯絡會」隸屬中央軍委政治工作部，該部門為中國共產黨機構，負責政治作戰與影響力運作。

美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）2018年報告曾認定，「中國國際友好聯絡會」是中共海外影響力機構的一環，涉及在美國境內從事情報蒐集及影響力行動。

陳元為前中國國務院副總理陳雲之長子，曾於2013年至2018年擔任中國全國政協副主席，並於1998至2013年出任國家開發銀行行長。

胡佛研究所則保存前中國領導人毛澤東昔日秘書李銳的日記，內容涉及中共高層政治人物，包括陳雲家族。

陳元的胞妹陳偉力曾在史丹佛擔任訪問學者，其子陳曉欣也曾就讀史丹佛，並於2024年捐款102萬美元。陳氏家族成員同時以學生與捐贈者身分出現在校方資料中。

根據披露文件，史丹佛收受來自與中國國家及軍工體系相關國企、政治機構提供的數以百萬美元捐贈與研究合約。在部分案例中，相關捐助與美國政府資助的研究項目並行。

史丹佛收受的數以百萬美元資金來自中國國家相關實體，包括京東方、華為、國家電網、中國科學院、中國石油天然氣集團等。

披露資料也顯示，史丹佛收受的鉅額捐贈中，有多筆來自曾任中共相關政治組織正式職務的人士，包括網易執行長丁磊等人。

對此，史丹佛校方拒絕進一步說明。該校對外關係與發展辦公室代表發言人指出，史丹佛長年政策是未經捐贈者授權，不會公開其姓名或捐款內容。