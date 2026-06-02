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加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導
圖為加州首府沙加緬度。 圖／聯合報資料照片
圖為加州首府沙加緬度。 圖／聯合報資料照片

美國加利福尼亞州選民今天前往投票所，參加州長選舉首輪投票。這場選戰呈三強鼎立，爭奪兩個決選席次。與此同時，美國第二大城洛杉磯市民還投入市長選舉第一輪投票。

法新社報導，加州採所謂「叢林初選」（jungleprimary）制，不論黨籍，所有候選人一同競爭，得票前兩名將晉級11月的普選，爭取取代因任期屆滿無法連任的現任州長紐松（Gavin Newsom）。

這個民主黨實力深厚、人口達4000萬人的大州已經寄出選票給所有登記選民，長長選票上列有60多位候選人。

最新民調顯示，目前局勢呈三分天下，由前總統拜登的衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）暫居領先。

爭奪第2名、力拚11月決選資格的則是民主黨籍的思特爾（Tom Steyer）與獲總統川普支持的共和黨人希爾頓（Steve Hilton）。

億萬富翁避險基金經理人思特爾已經投入超過2億美元，主打對富人加稅、為中產階級減低水電費用的改革運動。

而英國裔前政治策略家、前福斯新聞頻道（FoxNews）評論員希爾頓選戰主軸將矛頭指向牢牢掌控加州權力核心的民主黨，強調這些人無法解決現況，因為他們正是製造這些問題的人。

加州問題重重，不管11月由誰勝選，都將面臨極其繁重挑戰。

洛杉磯選民今天也參與市長選舉首輪投票。

現任市長巴斯（Karen Bass）爭取連任，面臨曾是盟友的左派市議員拉曼（Nithya Raman）和咄咄逼人的右派前實境秀明星普拉特（Spencer Pratt）夾擊。

巴斯原本被認為極有希望順利連任，但她對於去年1月橫掃全市的大火束手無策，引發批評。

隨後對聯邦移民突襲作出有力回應，這幫巴斯在這個極其多元化城市稍微穩住局面，但她依舊處在風險之中，最新民調顯示她與拉曼勢均力敵。

緊追在後的普拉特則抓緊民眾對於大火之後重建計畫遲緩、洛城路面坑洞、街友毒品成癮，以及市政府低效率又受到特殊利益團體操控的不滿情緒。

洛杉磯 民主黨 投票

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