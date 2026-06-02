百萬網紅搭雲霄飛車狂嗑雞塊！口水、醬料亂飛 樂園怒祭「終身禁令」

美國一名百萬網紅艾倫（Allen Ferrell）「偷渡」雞塊上雲霄飛車，並在乘坐期間大快朵頤，還將自己的行為全部記錄下來，發佈到多個社群平台上。

從影片中可以看到，艾倫為了回應一項挑戰「試試看搭雲霄飛車的時候吃10個雞塊」，將一盒雞塊藏在褲襠裡，成功偷渡上杉點樂園（Cedar Point）的雲霄飛車，並在設施急速行駛時努力吃下雞塊，甚至還搭配糖醋醬，口水、醬料、食物碎屑不停往後噴飛，最後艾倫只吃掉7個，挑戰失敗。

根據《USA Today》報導，杉點樂園母公司六旗集團（Six Flag）對艾倫發布「終身禁令」，艾倫被禁止進入六旗集團旗下所有樂園。

六旗遊樂園公關區域經理克拉克（Tony Clark）表示，為了遊客安全，樂園明令禁止攜帶任何鬆散物品（loose articles）搭乘遊樂設施，包括食物，因為這可能造成窒息風險，「我們不歡迎不遵守規定的遊客」。