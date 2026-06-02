美國愛荷華州東部爆槍案 槍手殺害6名家屬後自盡

美國愛荷華州警方表示，一名槍手今天在東部城市馬斯卡丁（Muscatine）一連串槍擊事件中殺害6名家庭成員，隨後飲彈自盡。媒體報導，至少有兩名受害者是孩童。

馬斯卡丁警察局透過聲明表示，這起槍枝暴力的初步調查顯示，槍擊事件「源於與家庭相關的糾紛」，不過聲明中並未提及究竟是什麼原因引發這場流血事件。

路透社報導，當地時間中午過後不久，警方在接獲最初的槍擊通報並趕赴現場後，在一處住宅內發現4名遭槍擊身亡的受害者。

警察局長基斯（Anthony Kies）在記者會上表示，儘管涉嫌殺人的凶手在警員抵達前已逃離現場，但他很快就被確認為52歲、來自馬斯卡丁的麥克法蘭（RyanWillis McFarland），並在馬斯卡丁靠近一座人行天橋的河濱步道上被尋獲。

警方表示，就在員警與他交談時，他結束了自己的生命。

隨後有資訊顯示可能還有其他受害者，警方接著在附近的一處住宅和一家公司內發現另外兩名男子的遺體，據信兩人也是遭到麥克法蘭槍殺。

基斯表示，所有受害者據信都是槍手的家庭成員。他們的身分尚未公開。美國廣播公司（ABC）的一家附屬電視台報導則指出，至少有兩名受害者是孩童。

基斯告訴記者，麥克法蘭有前科，但拒絕進一步說明。

馬斯卡丁是一個與伊利諾州隔著密西西比河相望的濱水城鎮，擁有約2萬4000人口，是馬斯卡丁郡（Muscatine County）的郡治，位於愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）以東約250公里處。

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