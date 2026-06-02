快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

糧食券工時新規實施 沒做這件事 6月起福利恐中斷

世界日報／ 記者戴慈慧／紐約報導
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。(記者唐典偉／攝影)
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。(記者唐典偉／攝影)

紐約市當局近日派員到全市五區挨家挨戶敲門，提醒部分領取糧食券(SNAP)福利的居民：新的工作要求已開始實施，如果不按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月1日起糧食券福利就可能被暫停或減少。

此次受影響的主要是部分18至64歲、沒有同住的未成年子女、身體狀況可以工作的成年人。市府表示，這類居民若要繼續領取SNAP，通常需要每月完成至少80小時的工作、上課、職業訓練或志願服務。

不過，並不是所有領取SNAP的人都需要符合這項要求。年長者、孕婦、因健康原因無法工作者、照顧家人者、家中有兒童者、正在就學者，或已經有工作的人，視情況可以獲得豁免。

市府表示，新的工作要求從3月開始計算。若民眾在3月、4月、5月都未符合要求，也未申報豁免原因，6月起福利就可能受影響。市府因此派員上門，提醒可能受影響的居民盡快處理，避免月底買菜時才發現福利沒有了。

若民眾平時做現金工、兼職、零工，或工作時間不固定，也應盡量保存工時紀錄，例如排班表、雇主證明、薪資單、上課或志願服務紀錄等。這些資料都可能用來證明自己符合領取上述福利的要求。

民眾若不確定自己是否受影響，可登入ACCESS HRA帳戶查看通知，也可致電718-SNAP-NOW(718-762-7669)查詢。需要中文服務者，可在電話中要求翻譯協助。即使福利已經被暫停，民眾仍可補交資料、申報工時，或說明自己符合豁免條件，申請恢復福利。越早處理，越能減少福利中斷的時間。

市府也提醒，若有人上門自稱市府人員，民眾仍應保持警覺。真正的市府人員不會要求現場付款，也不會要求提供銀行密碼、社會安全號(Social Security Number)完整號碼或信用卡資料。若不能確定對方身分，可自行撥打官方電話查詢，不要把個人資料交給陌生人。

延伸閱讀

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

加州糧食補助新規6月1日生效 26萬人受影響

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

馬世雲：教育、退休…儲蓄福利 政府送錢難 苦於民眾資訊不足

相關新聞

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

長年投身公益的微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），捲入淫魔富豪艾普斯坦檔案後形象遭受重創，華爾街日報近日更踢爆，他與前妻協商離婚時，曾被控偷吃超過20次，他自己也在員工大會上親口承認部分細節，優質形象一夕崩壞，連自家員工聽了都不敢置信。

百萬網紅搭雲霄飛車狂嗑雞塊！口水、醬料亂飛 樂園怒祭「終身禁令」

美國一名百萬網紅艾倫（Allen）「偷渡」雞塊上雲霄飛車，並在乘坐期間大快朵頤，還將自己的行為全部記錄下來，發佈到多個社群平台上。

糧食券工時新規實施 沒做這件事 6月起福利恐中斷

紐約市當局近日派員到全市五區挨家挨戶敲門，提醒部分領取糧食券(SNAP)福利的居民：新的工作要求已開始實施，如果不按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月1日起糧食券福利就可能被暫停或減少。

學貸新規最快本月拍板 主修這些「低薪」學系恐難申請

華盛頓郵報1日報導，正在研議中的聯邦學貸規則修改，最快本月即將拍板。新規將對主修「畢業後低薪」科目的學生造成衝擊，未來恐難申請學貸，舉例來說，攻讀宗教與宗教研究碩士的聯邦學貸經費大約89%將被切斷；宗教團體、職業學校與其他機構目前紛紛對教育部發動遊說，希望政府修正新規。

稱遵守法院命令 司法部暫停運作18億「反武器化基金」

司法部5月18日宣布成立規模將近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭拜登政府司法部不公平調查的受害者。相隔兩周之後，司法部1日改口表示，將遵守法院命令暫停基金運作。美聯社報導，消息人士1日表示，川普總統正在考慮是否繼續推動旨在賠償盟友的「反武器化基金」，川普政府開始打退堂鼓等於承認基金宣布成立以來所遭逢的法律挫敗，也承認基金在共和黨內面臨逐漸高漲的政治反彈。

聯邦砍10萬州民糧券 伊州砸7000萬每人普發400元

伊利諾州議會1日凌晨挑燈夜戰通過的560億美元新年度財政預算案中，通過了一項針對低收入戶的重大緊急救濟措施「FRESH」(Families Receiving Emergency Support for Hunger)的家庭飢餓緊急支援計畫。該計畫將提撥約6000萬至7000萬元的預算，向州內遭聯邦政府取消糧食券(SNAP)資格的10萬名州民，自動普發400元的一次性抗通膨補助金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。