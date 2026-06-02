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川普政府同意暫凍反武器化基金 傳計畫面臨夭折

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國司法部今天表示，將遵守法院命令，暫時凍結一項18億美元（約新台幣566億元）的賠償方案。批評人士譴責這項方案是為總統川普政治盟友設立的「小金庫」。

美國媒體報導指出，川普政府正計劃取消這項基金的計畫。這項基金已引發民主黨人、甚至川普所屬共和黨部分成員的強烈批評。

美國聯邦地區法院法官布林克馬（LeonieBrinkema）上週禁止政府在6月12日的法庭聽證會之前，採取任何進一步行動來建立或運作這項所謂「反武器化基金」（Anti-Weaponization Fund）。

司法部在X平台上發表聲明「強烈反對」布林克馬的決定，但「將遵守法院的裁決」。

司法部聲稱，設立這項基金是「為了彌補許多人遭遇到的巨大濫權、傷害與不公對待」，且「對任何遭遇這類武器化、針對或迫害的人開放，無論他們是民主黨人、共和黨人、保守派、獨立人士還是其他身分」。

根據新聞網站Axios和其他美國新聞媒體報導，川普政府其實正計劃放棄這項基金。Axios引述消息人士所言指出：「這項計畫目前已經胎死腹中。」

當法新社要求白宮對政府打算取消這項基金的新聞報導發表評論時，白宮僅回覆了司法部X平台貼文的連結。

這項基金是司法部針對川普民事訴訟案達成一項非比尋常的和解協議後所創立。川普先前因前政府承包商洩露納稅申報表，而對美國國稅局提起訴訟。

政府表示，當局目的是要補償那些遭受政府「武器化」和「法律戰」之苦的人；這兩個詞是川普用來形容保守派及支持者遭受帶有政治動機的針對性打擊。

但反對人士表示，這項基金沒有明確的法律基礎、幾乎沒有公眾監督，且可能被用來獎勵效忠者，包括因參與2021年1月6日川普支持者襲擊美國國會大廈相關犯罪而被定罪的被告。

川普 基金 盟友

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