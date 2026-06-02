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稱遵守法院命令 司法部暫停運作18億「反武器化基金」

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
由於國會反彈力道很大，川普總統1日與眾院議長強生會面後，考慮停止設置反司法武器化基金的構想。照片為司法部外掛著大幅川普肖像。（歐新社）
由於國會反彈力道很大，川普總統1日與眾院議長強生會面後，考慮停止設置反司法武器化基金的構想。照片為司法部外掛著大幅川普肖像。（歐新社）

司法部5月18日宣布成立規模將近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭拜登政府司法部不公平調查的受害者。相隔兩周之後，司法部1日改口表示，將遵守法院命令暫停基金運作。美聯社報導，消息人士1日表示，川普總統正在考慮是否繼續推動旨在賠償盟友的「反武器化基金」，川普政府開始打退堂鼓等於承認基金宣布成立以來所遭逢的法律挫敗，也承認基金在共和黨內面臨逐漸高漲的政治反彈。

華盛頓郵報分析，兩黨陣營都對「反武器化基金」提出批判，直指基金就是為川普盟友私相授受的機制，有欠妥當，某些共和黨國會議員過去這段期間力勸白宮放棄推動基金的打算。對於司法部宣布遵守法院命令暫停推動基金，不少國會議員解讀為川普政府開始鬆手基金計畫的跡象。

但是共和黨議員要求川普提出明確聲明才會滿意。愛荷華州共和黨參議員、參議院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)說：「總統顯然必須非常明確地表示，不會設立任何『反武器化』基金。」

參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)1日對媒體說，連續幾天對白宮明確表達應該放棄顯然根本不受歡迎的基金計畫。佛羅里達州共和黨參議員史考特(Rick Scott)表示，白宮向他保證，將會取消這項基金。

知情人士說，司法部宣布暫停基金之前，川普與眾院議長強生(Mike Johnson)1日在白宮開會大約3小時，基金也是討論項目之一。

川普總統今年1月以個人身分對國稅局(IRS)提告，指控2019年度報稅資料遭洩漏給媒體而索償100億元。川普5月18日同意撤告，政府根據和解協議由司法部成立規模17.76億元的「反武器化基金」。維吉尼亞東區聯邦區域法院法官雷歐妮‧布林克馬(Leonie Brinkema)5月29日發布簡短命令，禁止川普政府繼續推動基金。

基金宣布成立後便遭到民主黨方面立即譴責，批評川普從納稅人手中拿錢獎勵最激進的一群支持者，這些支持者則佯稱受到拜登政府把司法部「武器化」的對待。

華盛頓郵報分析，許多共和黨人同樣對基金深感不安，反彈聲浪甚至影響了為移民執法機構提供預算法案的進度。共和黨聯邦參議員10天前離開華府開始國殤紀念日休會，並未通過移民執法機構預算。

共和黨人也擔心，基金賠償缺乏監督機制，參與國會暴動的暴徒可能從基金受益，共和黨恐將因此在期中選舉之前面臨新的政治風險。

國會議員1日結束休假回到華府，熊恩對媒體表示，希望白宮採取行動取消基金，「最好的辦法就是政府自己決定關閉計畫」。

川普總統推動的反司法武器化基金，包括曾參與國會暴亂案的人也可以提出申請。引起兩黨國會議員的反對。（路透）
川普總統推動的反司法武器化基金，包括曾參與國會暴亂案的人也可以提出申請。引起兩黨國會議員的反對。（路透）

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