聯邦砍10萬州民糧券 伊州砸7000萬每人普發400元

伊利諾州議會1日凌晨挑燈夜戰通過的560億美元新年度財政預算案中，通過了一項針對低收入戶的重大緊急救濟措施「FRESH」(Families Receiving Emergency Support for Hunger)的家庭飢餓緊急支援計畫。該計畫將提撥約6000萬至7000萬元的預算，向州內遭聯邦政府取消糧食券(SNAP)資格的10萬名州民，自動普發400元的一次性抗通膨補助金。

此項政策源於聯邦政府日前實施的糧食券工作福利新規。聯邦法律規定，年齡介於18至64歲、具備勞動能力且無撫養親屬的健全成年人(ABAWDs)，每周必須工作或參與職訓、擔任志工滿20小時，否則在三年內只能領取三個月的糧食券補助。這項旨在打擊福利欺詐並鼓勵就業的新規，導致伊利諾州估計有超過10萬名弱勢州民因未能達標而「被斷糧」。

主導預算談判的芝加哥民主黨籍州參議員西姆斯(Elgie Sims)在深夜辯論中強力辯護：「面對敵對聯邦政府帶來的飢餓危機，我們不能坐視不管，這是對10萬民生陷入困境的州民最直接、最人性化的回應。」

據了解，這筆400元的救濟金預計將在7月1日新財年展開後，由伊利諾州社會福利廳(IDHS)透過系統自動比對，凡因未達聯邦工作時數而被除名的合格對象，款項將自動匯入其原有的Link卡(糧食劵卡)或以支票發放，民眾無需辦理繁雜的申請手續。

然而，這項「地方對幹聯邦」的撒錢計畫隨即在議會殿堂引發兩黨激烈交鋒。共和黨人痛批，民主黨在沒有任何配套就業審查的情況下盲目發錢，根本是將納稅人的血汗錢當作大選年的「買票噱頭」。

伊州聖查爾斯市的共和黨籍州參議員德維特(Donald DeWitte)在議會上公開質疑：「在決定動用公帑每人發放400元之前，我們至少該搞清楚為什麼這些人不再符合聯邦救濟資格。」共和黨團更警告，伊利諾州目前的糧食券發放錯誤率已高達11.56%，高居全美第13，如今州政府帶頭規避聯邦監管，未來恐面臨聯邦高達7億元的財政巨額罰款，最終代價仍將由全體納稅人承擔。