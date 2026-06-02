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學貸新規最快本月拍板 主修這些「低薪」學系恐難申請

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
圖為一名訪客5月29日在西班牙畢爾包的古根漢美術館觀展，著名的美國藝術家賈斯珀‧約翰斯正在此舉辦回顧展。教育部學貸新規將畢業後收入與學貸掛鉤，主修神學、博物館研究等「低薪」科目學生受影響。(歐新社)
圖為一名訪客5月29日在西班牙畢爾包的古根漢美術館觀展，著名的美國藝術家賈斯珀‧約翰斯正在此舉辦回顧展。教育部學貸新規將畢業後收入與學貸掛鉤，主修神學、博物館研究等「低薪」科目學生受影響。(歐新社)

華盛頓郵報1日報導，正在研議中的聯邦學貸規則修改，最快本月即將拍板。新規將對主修「畢業後低薪」科目的學生造成衝擊，未來恐難申請學貸，舉例來說，攻讀宗教與宗教研究碩士的聯邦學貸經費大約89%將被切斷；宗教團體、職業學校與其他機構目前紛紛對教育部發動遊說，希望政府修正新規。

某些頂尖大學的學科也將受到衝擊，包括西北大學、洛杉磯加大(UCLA)和耶魯大學(Yale University)的音樂碩士；哈佛大學(Harvard University)與塔夫茨大學(Tufts University)的博物館研究；以及布朗大學(Brown University)的戲劇與劇場科目。

該規定將學生貸款與學位課程的收入潛力掛鉤，這可能會對基督教高等教育造成毀滅性打擊。代表多所基督教學院的聖經高等教育協會(Association for Biblical Higher Education)會長狄爾柏恩(Philip Dearborn)說：「我們不希望看到美國宗教高等教育史上，出現規模最大的經費刪減。」

贊成修改學貸規定的一派則說，調整規定有其必要，以便防止納稅人稅金流向無法幫忙學生找到好工作的課程。教育部副部長尼古拉斯肯特(Nicholas Kent)稍早表示「川普政府提出的問責框架符合常理：如果高等教育計畫不能讓畢業生受益，納稅人就不應該補貼它們，」

報導指出，神學、美容美髮、表演藝術等科目，由於畢業生領取薪資較低，根據新規恐將拿不到聯邦學貸。

官員指出，專門提供低薪主修大學與研究所學科的某些職業學校與小型學院，新規實施後恐面臨「災難性」影響。

根據教育部估計，整體而言，約有5%大學主修科目與研究所科目將無法通過新規的薪資測試標準，數十萬名學生恐遭受衝擊。

根據研議新規，學生如果要保留拿到聯邦學貸的資格，學生拿到學位畢業之後，賺取薪資必須跟沒有相同教育程度者至少相等。舉例來說，拿到大學學士學位的畢業生，賺取工資要比只有高中畢業者更高。

中間偏左華府智庫機構「第三條路」(Third Way)教育主任狄米諾(Michelle Dimino)說，要維持聯邦學貸資格的門檻其實非常低，「如果你連這麼低的門檻都無法達標，顯然有些問題需要改進，新規則納入某種程度的究責機制」。

新規當中的「收入測試」(earnings test)通過標準為，大學生畢業之後賺取工資必須超過高中畢業生工作四年的薪水，對照基準是25歲到34歲之間、只有高中畢業學歷勞工的收入中位數。

碩士畢業生賺取工資則必須超過類似領域學士學位工資收入中位數。如果某個學科連續三年沒能通過收入測試，就將失去聯邦學貸資格。

另外，如果某所大學領取聯邦獎助學金的學生當中，有半數就讀未通過收入測試的學科，這些科目將失去裴爾助學金(Pell grants)資格。

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