快訊

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

張峰奇考慮再出家！老婆李亮瑾支持「有佛緣阻止不了」

聽新聞
0:00 / 0:00

五角大廈新聞辦公室列機密區 媒體採訪限制再收緊

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國五角大廈。資料照片。路透
美國五角大廈。資料照片。路透

五角大廈今天表示，美國國防部已將其新聞辦公室列為機密區域，過去可自由進入該區的媒體記者如今將被禁止入內。

法新社報導，五角大廈代理發言人巴爾德斯（JoelValdez）透過聲明表示：「五角大廈新聞辦公室已被重新劃定為『敏感情報隔離設施』（SensitiveCompartmented Information Facility，SCIF）」，因為「經常處理機密材料」的演講稿撰寫人員在該區域工作。

自美國總統川普去年重返白宮以來，五角大廈即開始對媒體記者實施新的限制措施。

包括紐約時報（The New York Times）、華盛頓郵報（The Washington Post）、美國有線電視新聞網（CNN）、國家廣播公司（NBC）與全國公共電台（NPR）等8家媒體，被迫撤離在五角大廈內的專屬辦公空間。五角大廈先前表示，此舉是為了騰出空間給其他保守派媒體。

之後，五角大廈要求其他駐點記者簽署1項新的嚴格媒體政策，才能保有進入大樓的資格。

包括紐約時報與福斯新聞（Fox News）等美國媒體，以及法新社（AFP）和路透社（Reuters）等國際新聞機構均拒絕簽署該政策，因此遭撤銷五角大廈採訪證件。

針對紐約時報提出的訴訟，美國1名法官3月裁定，上述政策部分內容違反美國憲法。

不過，五角大廈隨即進一步收緊限制，宣布關閉名為「記者走廊」（Correspondents' Corridor）的媒體區域，並要求所有進入五角大廈的記者（包括已簽署媒體政策者）未來都必須由專人陪同。

五角大廈 紐約時報 白宮

延伸閱讀

賴總統專訪引爆美中媒體戰！北京驅逐紐時記者 川普政府以牙還牙

紐約時報駐北京記者遭驅逐 陸外交部：該報違反一中原則

紐時駐中記者遭驅逐 中國宣稱涉「騙訪」但未提事證

CNN：伊朗重啟地底飛彈基地 曝美軍轟炸戰略極限

相關新聞

五角大廈新聞辦公室列機密區 媒體採訪限制再收緊

五角大廈今天表示，美國國防部已將其新聞辦公室列為機密區域，過去可自由進入該區的媒體記者如今將被禁止入內...

佛州開全美第一槍 告OpenAI危害兒少安全

美國佛州檢察長今天對OpenAI和執行長阿特曼提訴，指控這家公司的聊天機器人ChatGPT讓年輕用戶上癮並鼓勵有害行為，...

美聯邦政府律師大量出走 投奔民主黨

紐約時報五月卅一日報導，美國總統川普第二任對聯邦政府大規模改革，造成自去年初以來一萬多位律師離開政府體系。在法律人才大量流失下，使部分聯邦政府部門不得不設法尋找律師來推動施政。

未減速釀5死…維州大巴車禍 華人司機被控2項過失殺人罪

維吉尼亞州檢方30日表示，涉入維州州際公路致命車禍的華人巴士司機董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)被控兩項過失殺人罪(involuntary manslaughter)，其他指控仍在調查中，目前尚不清楚他是否已聘請律師。這起重大車禍造成5人死亡、44人受傷。

馬刺奪NBA西區冠軍 時隔27年將與尼克打總決賽

聖安東尼奧馬刺隊30日晚間以111分比103分擊敗奧克拉荷馬城雷霆隊，在客場爆冷贏下搶七大戰，挺進NBA總決賽，時隔27年再度對上紐約尼克隊；這也是尼克隊等待53年再捧金盃的機會。

「共和黨參議員都氣瘋了」布蘭奇推動反武器化基金 真除恐受阻

司法部代理部長布蘭奇（Todd Blanche）能否如願真除，正式成為美國最高司法官員，目前面臨阻礙。他推動成立規模高達17.76億元的「反武器化」基金，遭到包括同黨議員在內多位國會人士質疑與阻撓，恐影響其任命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。