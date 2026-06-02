美聯邦政府律師大量出走 投奔民主黨

紐約時報五月卅一日報導，美國總統川普第二任對聯邦政府大規模改革，造成自去年初以來一萬多位律師離開政府體系。在法律人才大量流失下，使部分聯邦政府部門不得不設法尋找律師來推動施政。

根據聯邦政府就業相關資料數據，截至三月，在前年底還在聯邦政府部門任職的律師中，約兩成已離職。

除了聯邦公務體系原就有的正常退休與人員流動，過去一年還出現大規模裁員，以及部分人員不滿川普新政策而選擇辭職。

反觀許多希望從事公共法律工作的律師，正轉向加入由民主黨執政的州檢察長辦公室，或到挑戰聯邦政府政策的非營利組織任職，這讓反對川普陣營因此獲得更多經驗豐富的法律人才加入。

科羅拉多州檢察長魏瑟就說，「眾所周知聯邦政府內部的人員感到不滿、憤怒且挫折，不想再參與其中」。他過去一年已從聯邦政府部門聘僱廿二位律師；這直接反映在法律人的選擇上，他們「希望加入有誠信且能正確行事的組織」。

聯邦政府部門自去年初以來新聘約三二○○位律師，但離職人數仍遠高於新聘；律師離開聯邦政府的速度，也高於聯邦公務員整體的流動率。截至三月底，聯邦政府共聘僱約三點七萬位律師，比前年底減少一成七。

擁有逾四分之一聯邦律師的美國司法部流失律師人數最多，已縮減約兩成，因此不得不放寬部分職位的徵才條件。

美國教育部更流失逾半數律師；住房與城市發展部（ＨＵＤ）律師減少四成。唯一大幅增加律師人數的是國土安全部，其法律團隊規模增加二成一，主因是推動川普嚴苛的移民執法政策。

目前很難完全評估這波律師流失潮對聯邦政府職能造成的影響。某種程度上這確實減少川普施政時來自公務律師的內部阻力；川普一向認為，這些職業官僚妨礙他第一任的政策推行。而律師人數不足也代表，能替聯邦政府政策出庭辯護的人變少，能夠執行法律與審查法規的人也變少。