快訊

帳戶剩18萬？貸款200萬選舉卻被爆花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋說話了

醫美診所偷拍名單曝光 衛福部首波公布17家…最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

鮑爾卸任前強硬反擊 捍衛聯準會獨立性力抗川普

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

即將卸任的美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天強力捍衛聯準會維持獨立性與公信力的必要性，此時聯準會正承受美國總統川普的抨擊。

法新社報導，鮑爾在接受甘迺迪圖書館基金會（John F. Kennedy Library Foundation）頒獎時表示：「就像許多其他機構一樣，聯準會正在經歷一場壓力測試。」

鮑爾表示：「如果任何一屆政府能因政策分歧而撤換聯準會官員，那麼未來的政府也會如此行事。」這番話顯然是在暗諷川普政府先前試圖解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）職務的舉動。

「大眾將不再相信聯準會是依據全體美國人民的最佳利益來做出決策。」

川普在第2個總統任期內，多次公開批評並羞辱鮑爾，指責他未能及時降息。

川普治下的司法部甚至就一項大樓翻新工程，對這位聯準會主席尋求提出刑事指控。不過，這項調查最終遭撤銷，以確保鮑爾的接任人選能順利獲得參議院確認。

此外，川普還企圖以涉嫌房貸詐欺為由來撤換庫克。美國最高法院將就此舉是否合法作出裁決。

鮑爾 聯準會 川普

延伸閱讀

鮑爾卸任後首度發聲：川普干預Fed破壞法治 公信力面臨壓力測試

美伊談判僵局 川普提更強硬條件

盼取消反武器化基金 潘斯：川政府已背離保守主義原則

Fed再放鷹派訊號！官員稱「必要時準備升息」 網憂衝擊股債市

相關新聞

為何川普國際介入常難收尾？紐時：誤解美國實力 華府最不擅長這件事

紐約時報31日報導，美國總統川普重返白宮後，從烏克蘭、加薩到伊朗，多項國際介入行動虎頭蛇尾，接連陷入僵局，令偏好速戰速決的他深感挫折。專家分析，川普誤判了美國實力，美國擅長用軍事行動打開局面，卻最不擅長管控他國政局發展，尤其「追蹤執行」從來不是川普強項。

未減速釀5死…維州大巴車禍 華人司機被控2項過失殺人罪

維吉尼亞州檢方30日表示，涉入維州州際公路致命車禍的華人巴士司機董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)被控兩項過失殺人罪(involuntary manslaughter)，其他指控仍在調查中，目前尚不清楚他是否已聘請律師。這起重大車禍造成5人死亡、44人受傷。

馬刺奪NBA西區冠軍 時隔27年將與尼克打總決賽

聖安東尼奧馬刺隊30日晚間以111分比103分擊敗奧克拉荷馬城雷霆隊，在客場爆冷贏下搶七大戰，挺進NBA總決賽，時隔27年再度對上紐約尼克隊；這也是尼克隊等待53年再捧金盃的機會。

「共和黨參議員都氣瘋了」布蘭奇推動反武器化基金 真除恐受阻

司法部代理部長布蘭奇（Todd Blanche）能否如願真除，正式成為美國最高司法官員，目前面臨阻礙。他推動成立規模高達17.76億元的「反武器化」基金，遭到包括同黨議員在內多位國會人士質疑與阻撓，恐影響其任命。

盼取消反武器化基金 潘斯：川政府已背離保守主義原則

曾為川普親密戰友的前副總統潘斯（Mike Pence）5月31日先後接受哥倫比亞廣播公司（CBS）與國家廣播公司（NBC）的專訪，他敦促川普政府放棄引發國會強力反對並造成共和黨分裂的的「反武器化基金」。並且指責川普政府已背離保守主義原則。

新規轉彎…美綠卡是否須回母國申請 依個案評估

紐約時報報導，美國公民暨移民局日前公告申請永久居留（俗稱「綠卡」）須返回原籍國辦理，引發批評，美國國土安全部五月廿九日澄清，原籍申請政策並非適用於所有申請者，將依個案情況評估與執行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。