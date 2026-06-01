鮑爾卸任前強硬反擊 捍衛聯準會獨立性力抗川普

即將卸任的美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天強力捍衛聯準會維持獨立性與公信力的必要性，此時聯準會正承受美國總統川普的抨擊。

法新社報導，鮑爾在接受甘迺迪圖書館基金會（John F. Kennedy Library Foundation）頒獎時表示：「就像許多其他機構一樣，聯準會正在經歷一場壓力測試。」

鮑爾表示：「如果任何一屆政府能因政策分歧而撤換聯準會官員，那麼未來的政府也會如此行事。」這番話顯然是在暗諷川普政府先前試圖解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）職務的舉動。

「大眾將不再相信聯準會是依據全體美國人民的最佳利益來做出決策。」

川普在第2個總統任期內，多次公開批評並羞辱鮑爾，指責他未能及時降息。

川普治下的司法部甚至就一項大樓翻新工程，對這位聯準會主席尋求提出刑事指控。不過，這項調查最終遭撤銷，以確保鮑爾的接任人選能順利獲得參議院確認。

此外，川普還企圖以涉嫌房貸詐欺為由來撤換庫克。美國最高法院將就此舉是否合法作出裁決。