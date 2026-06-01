未減速釀5死…維州大巴車禍 華人司機被控2項過失殺人罪

維吉尼亞州檢方30日表示，涉入維州州際公路致命車禍的華人巴士司機董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)被控兩項過失殺人罪(involuntary manslaughter)，其他指控仍在調查中，目前尚不清楚他是否已聘請律師。這起重大車禍造成5人死亡、44人受傷。

29日(周五)上午，來自史島的董靖生駕駛巴士從紐約開往北卡羅來納州，該巴士在維州95號州際公路的一個工程路段「未減速避讓」。維州檢察官奧爾森(Eric Olsen)表示，有足夠的證據表明董靖生的駕駛行為構成「刑事過失」。這起事故最終導致至少八輛車「連環相撞」。

奧爾森表示，在車禍中受傷的董靖生於30日被維州警方逮捕，並在醫院接到重罪逮捕令。每項過失殺人罪最高可判處十年有期徒刑。

這起嚴重車禍罹難者包括25歲的馬法爾達(Priscilla Mafalda)，她當時正在巴士撞擊的第一輛車內，那是一輛雪佛蘭Suburban休旅車。罹難的另外四人是來自麻州Greenfield的一家四口，包括45歲的丹契夫(Dmitri Doncev)和44歲的妻子埃卡特琳娜(Ecaterina Doncev)，以及13歲的艾米麗(Emily Doncev)和七歲的馬克(Mark Doncev)。他們當時正開著一輛Acura車前往南卡羅萊納州參加一場家庭婚禮，車內裝滿了各種自製點心。

這輛Acura遭雪佛蘭Suburban休旅車撞擊後起火，車內一家四口全都罹難。丹契夫夫婦2008年從摩爾多瓦移民美國，夫婦兩人都有工作，分別是護士和髮型師。

警方稱，除五名死難者外，另有約44人被送往當地醫院接受救治，其中三人傷勢嚴重。當時董靖生駕駛的巴士上有34名乘客。

出事巴士由位於北卡羅來納州金斯山(Kings Mountain)的E&P Travel Inc.營運。根據聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)的紀錄，該公司在過去兩年僅有一起涉及旗下車輛的人員受傷事故。根據北卡羅來納州的紀錄，該公司由劉碩(Shuo Liu，音譯)於2023年11月24日註冊成立。FMCSA網站顯示，該公司營運四輛車，並聘有11名司機。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)指責董靖生不會說英語。「他於2024年獲得了紐約州頒發的商業駕駛執照」，達菲在社群媒體上說，「這是不可接受的。正因如此，我們才要追究各州的責任，嚴格執行交通規則，並嚴厲打擊那些不會說英語的司機」。

達菲認為，如果司機沒有接受正規培訓，看不懂路標，或者無法與執法人員溝通，就不應該駕駛公共運輸車輛。任何導致不合格司機上路的公司、培訓機構或學校「都將面臨嚴格審查」。