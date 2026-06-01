為何川普國際介入常難收尾？紐時：誤解美國實力 華府最不擅長這件事

紐約時報31日報導，美國總統川普重返白宮後，從烏克蘭、加薩到伊朗，多項國際介入行動虎頭蛇尾，接連陷入僵局，令偏好速戰速決的他深感挫折。專家分析，川普誤判了美國實力，美國擅長用軍事行動打開局面，卻最不擅長管控他國政局發展，尤其「追蹤執行」從來不是川普強項。

紐時指出，伊朗問題是尤其複雜的僵局。新美國安全中心（CNAS）執行長方登（Richard Fontaine）分析，轟炸或許能暫時延緩伊朗濃縮鈾活動這樣相對聚焦的問題，但軍事行動無法解決更廣泛、深層的政治問題，而這正是川普目前最難突破的障礙。

川普偏好速戰速決，無論是軍事打擊或外交談判，都希望以強勢、果斷的方式迅速取得成果。然而，隨著第二任期推進，他正接連撞上現實高牆，原本期待快速收尾的國際危機，如今多半進入漫長談判、政治拉鋸與難以善後的階段。

川普上任前曾宣稱24小時內能結束俄烏戰爭，至今未見停火曙光，他也鮮少再提。知情人士透露，俄方低調表明厭倦白宮特使威科夫與川普女婿庫許納不時造訪，希望建立包含工作小組、定期會議在內的穩定外交機制，並批評美國駐俄羅斯大使一職至今已空缺近一年。

另在加薩方面，雖完成停火與人質交換，但解除武裝、重建與治理安排遲遲未落實；如今伊朗問題也在軍事打擊與停火後，重新回到核計畫與飛彈問題的談判桌。

紐時報導描述，這些挫折或許反映出，雄心勃勃的川普終究撞上國際現實的限制；也可能是他高估美軍能力的結果。專家指出，美國或許擅長以空襲摧毀核設施，卻不擅長管控伊朗、俄羅斯與烏克蘭等國的政治走向。

方登表示，外交政策本就是漫長艱難的工程，川普並非第一位以為複雜國際問題能快速解決的總統；但真正決定成敗的，往往不是戲劇性的重大宣示，而是持續管理與後續執行。

一些一直在幕後協助推動談判的專家也認為，川普政府的錯誤在於過度依賴零星的通話或特使出訪，卻缺乏傳統外交所需的日常接觸與持續互動，導致談判難以穩定推進。

川普與特使威科夫曾多次質疑，伊朗遭受軍事打擊後為何遲遲未「投降」，川普甚至一度要求德黑蘭「無條件投降」。然而，美軍雖重創伊朗核設施及部分軍事能力，伊朗至今既未放棄濃縮鈾，也未放棄飛彈計畫。川普4月宣布停火時，曾將荷莫茲海峽全面恢復通航列為條件之一，但相關安排至今仍須透過談判推進。

更重要的是，伊朗人顯然意識到，川普無意重啟在美國國內不受歡迎的戰爭，因此可能選擇以拖待變，將談判拉長數月甚至數年。如今川普雖試圖以誘因、威脅與修訂後的條件施壓德黑蘭，但談判核心仍回到2月戰爭爆發前已在討論的核計畫與飛彈問題。

在拜登政府擔任國安顧問的蘇利文（Jake Sullivan）形容，川普「試過轟炸伊朗、試過封鎖伊朗，也試過施壓伊朗，但如今卡住了」。

即使美伊最終達成協議，後續仍可能展開曠日費時的談判。