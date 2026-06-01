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「共和黨參議員都氣瘋了」布蘭奇推動反武器化基金 真除恐受阻

世界日報／ 編譯王曉伯／綜合報導　
川普政府設立的反司法武器化18億元基金，引發國會議員反對，使代理司法部長布蘭奇的真除也可能受到影響。（美聯社）
川普政府設立的反司法武器化18億元基金，引發國會議員反對，使代理司法部長布蘭奇的真除也可能受到影響。（美聯社）

司法部代理部長布蘭奇（Todd Blanche）能否如願真除，正式成為美國最高司法官員，目前面臨阻礙。他推動成立規模高達17.76億元的「反武器化」基金，遭到包括同黨議員在內多位國會人士質疑與阻撓，恐影響其任命。

布蘭奇於4月初接替被川普總統開除邦迪（Pam Bondi），暫代司法部長。路透指出，布蘭奇接任後竭盡所能取悅老闆川普。現今司法部華府總部大樓外牆上都懸掛著巨幅川普總統頭像布條。在他的領導下，司法部對前聯邦調查局局長科米（James Comey）提起刑事訴訟；加強對前中央情報局局長布倫南（John Brennan）的調查力度，並且撤回了有關起訴2021年1月6日襲擊美國國會大廈的暴徒的新聞稿。

然而，他爭取正式擔任美國最高法法官員這一職位面臨阻礙，關鍵在於他要否設立一項17.76億元的基金，用於賠償川普稱之為拜登政府「司法武器化」的受害者，其中可能包括2016年1月6日國會襲擊事件的滋事者。

但共和黨內有許多議員都對這項提案表示憤慨。29日一名聯邦法官暫時阻止川普政府在6月中旬以前設立或運作該基金。

「反武器化基金」是根據川普就其稅務記錄洩露事件起訴美國國稅局達成的和解協議設立的，該基金被批評人士廣泛嘲諷為川普政治盟友的「行賄基金」。

上周設立該基金的消息出來後，參議員們對此反應強烈，取消了原定的移民執法撥款投票以示抗議。一些共和黨議員已經在討論為該基金設定限制條件或徹底取消該基金。

布蘭奇也被共和黨參議員召集參加一場氣氛緊張的會議，許多共和黨議員都對該基金的政治影響以及被判犯有暴力罪行的人可能獲得納稅人資助的賠償表示憤怒。

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，「共和黨參議員都氣瘋了。大家都在對著代理司法部長大喊大叫。」

川普支持這項計畫，他在社群媒體上發文稱，他是在幫助那些被拜登政府「虐待」的人。

布蘭奇也為該基金辯護，稱提出索賠申請沒有任何黨派限制。一個由5人組成的委員會將負責監督那些聲稱自己是「法律戰」或「武器化」受害者的人的賠償事宜，不過其中4人將由布蘭奇直接任命。

延伸閱讀

18億基金反彈聲浪愈來愈大 白宮討論撤案換移民執法預算過關

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