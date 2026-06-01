盼取消反武器化基金 潘斯：川政府已背離保守主義原則

曾為川普親密戰友的前副總統潘斯（Mike Pence）5月31日先後接受哥倫比亞廣播公司（CBS）與國家廣播公司（NBC）的專訪，他敦促川普政府放棄引發國會強力反對並造成共和黨分裂的的「反武器化基金」。並且指責川普政府已背離保守主義原則。

潘斯是2017年到2021年川普第一任總統時的副手，在2020年川普競選連任失利，發生支持川普群眾攻擊國會山莊事件後，與川普漸行漸遠。他5月31日接受CBS政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時表示，他希望川普政府放棄設立反武器化基金，因為「設立一個基金來補償那些在1月6日攻擊警察和破壞國會大廈的人，這種想法完全不可接受。」

這項規模達17.76億元的基金旨在向那些聲稱遭到司法系統「武器化」對付的人提供納稅人資助的賠償。該基金是川普總統起訴美國國稅局後達成和解協議的一部分。該基金的設立已在共和黨內部造成分裂 。川普的盟友，包括因參與2021年1月6日國會大廈襲擊事件而被起訴的人，都表示他們渴望提交索賠申請。但是也有多位共和黨議員與潘斯一樣，反對該基金的設立，認為不應以納稅人的錢來補償當年攻擊國會的滋事份子。

潘斯說：「我希望政府能夠放棄這項計畫，徹底放棄這個想法。」

潘斯當天也接受NBC「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪。他表示本屆政府不再致力於「自雷根時代以來共和黨堅持的保守主義原則，以及在此之前美國的領導地位、有限政府、自由市場經濟和生命權等原則。」他補充說道，「在很多問題上，總統過去都做得很好。」

他發出警告，川普第二任期的價值觀可能會影響共和黨在今年秋季期中選舉的表現，並斷言如果他們獲勝，那是因為民主黨過於激進。「我認為在很多方面，共和黨已經迷失方向，但民主黨更是失去理智。我認為我們能夠保住參議院，並且很有可能保住眾議院，原因就在於民主黨的極端主義。」

不過潘斯也表示，他仍然相信共和黨選民認同該黨的保守主義核心原則。他說：「如果共和黨人在今年秋季和2028年堅持這些由來已久的保守主義原則，這些選民將會團結在一起。」