反ICE爆衝突 紐澤西州移民收容中心週邊宵禁

美國紐澤西州紐瓦克 市長今天宣布，由於反對總統川普移民政策的抗議人士與警方再次爆發衝突，該市一處移民收容中心週邊實施宵禁。

法新社報導，紐瓦克（Newark）市長巴拉卡（RasBaraka）在聲明中表示：「為確保所有居民安全和福祉，戴蘭尼廳拘留所（Delaney Hall Detention Facility）週圍半英里範圍強制實施宵禁，立即生效。」

巴拉卡表示，移民暨海關執法局（Immigration andCustoms Enforcement, ICE）營運的戴蘭尼廳拘留所晚間9時至翌日清晨6時期間將禁止進入，直到另行通知為止。

這座拘留所委由私營監獄營運商營運，擁有1000個床位。該設施外連日以來成為抗議焦點，當局在連續多夜緊張情勢升高下作出此一決定。

在昨天大致平和的示威活動後，包括支持ICE的反制抗議方在內，有部分抗議人士試圖衝破警方設置的路障，促使警方施放催淚瓦斯。

民主黨籍紐澤西州州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）對這起暴力事件予以譴責。

她在社群平台X上表示：「我不知道這些人為什麼要攻擊，不清楚他們目的為何，但我拒不容許這些危險行徑削弱紐澤西州對公共安全的承諾。」

當局29日將維安責任從ICE移交州警，並設置專門抗議區域，試圖緩和緊張局勢。然而這些措施未能防止晚間再爆衝突。

這次抗議起因於收容人不滿生活條件，發起絕食和罷工。相關行動獲得多位民主黨籍議員聲援。