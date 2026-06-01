快訊

條件限縮！新青安2.0利息補貼逐年歸零 新增排富、年齡等三大緊箍咒

聽新聞
0:00 / 0:00

反ICE爆衝突 紐澤西州移民收容中心週邊宵禁

中央社／ 紐約31日綜合外電報導

美國紐澤西州紐瓦克 市長今天宣布，由於反對總統川普移民政策的抗議人士與警方再次爆發衝突，該市一處移民收容中心週邊實施宵禁

法新社報導，紐瓦克（Newark）市長巴拉卡（RasBaraka）在聲明中表示：「為確保所有居民安全和福祉，戴蘭尼廳拘留所（Delaney Hall Detention Facility）週圍半英里範圍強制實施宵禁，立即生效。」

巴拉卡表示，移民暨海關執法局（Immigration andCustoms Enforcement, ICE）營運的戴蘭尼廳拘留所晚間9時至翌日清晨6時期間將禁止進入，直到另行通知為止。

這座拘留所委由私營監獄營運商營運，擁有1000個床位。該設施外連日以來成為抗議焦點，當局在連續多夜緊張情勢升高下作出此一決定。

在昨天大致平和的示威活動後，包括支持ICE的反制抗議方在內，有部分抗議人士試圖衝破警方設置的路障，促使警方施放催淚瓦斯。

民主黨籍紐澤西州州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）對這起暴力事件予以譴責。

她在社群平台X上表示：「我不知道這些人為什麼要攻擊，不清楚他們目的為何，但我拒不容許這些危險行徑削弱紐澤西州對公共安全的承諾。」

當局29日將維安責任從ICE移交州警，並設置專門抗議區域，試圖緩和緊張局勢。然而這些措施未能防止晚間再爆衝突。

這次抗議起因於收容人不滿生活條件，發起絕食和罷工。相關行動獲得多位民主黨籍議員聲援。

宵禁 移民 川普

延伸閱讀

美最大移民拘留中心3人身亡 多個民權團體聯合提告

4民主黨州拒發臥底車牌給ICE 司法部：威脅第1線探員安全

世足賽／ICE恐進駐世界盃場館 洛杉磯體育場員工醞釀罷工

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

相關新聞

新規轉彎…美綠卡是否須回母國申請 依個案評估

紐約時報報導，美國公民暨移民局日前公告申請永久居留（俗稱「綠卡」）須返回原籍國辦理，引發批評，美國國土安全部五月廿九日澄清，原籍申請政策並非適用於所有申請者，將依個案情況評估與執行。

自駕計程車在美國街頭愈來愈常見...卻荒謬事件一籮筐 引發更多反彈

Google母公司Alphabet旗下的Waymo、特斯拉（Tesla）及亞馬遜（Amazon）旗下的Zoox等公司，正在美國數十座城市推出由人工智慧（AI）驅動的自駕計程車（Robotaxi）載客服務，但隨著數百輛自駕計程車發生的碰撞與奇怪事件頻傳，正招致民眾不滿，成為繼資料中心後、引發反彈的另一個新興科技。

紐約州2685億預算通過 聚焦車險、托育、公用事業費率減負

紐約州2026至2027財政年度預算本周正式通過，總額達2685億元，這份預算比原定4月1日期限晚了57天，是16年來最晚通過的一次。儘管協商過程引發透明度與閉門協商的批評，預算內容仍以民生減負為主要焦點，其中車險改革、托育擴充、公用事業費率監督被視為最直接影響紐約家庭日常開銷的三大政策。

翻修改名被擋 川普怒嗆：甘迺迪中心「很快就會關閉」

在聯邦法官29日裁定甘迺迪表演藝術中心未經國會立法不得更名為「川普甘迺迪中心」（Trump Kennedy Center）、並阻止政府關閉該中心進行為期兩年的翻修工程後，川普總統30日再次為這場法律挫敗發文洩憤。他怒斥法官是「反川普仇恨者」，並預測該中心「很快就會關閉，而且可能永遠不會再開放。」

全美拼字大賽 加州印度裔少年奪冠

加州14歲印度裔少年巴利克(Shrey Parikh)於28日晚間在華府舉行的第90屆斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)決賽延長加賽「拼字淘汰賽」(spell-off)中脫穎而出，以壓倒性優勢榮獲冠軍。

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

紐約時報報導，過去一年多來，川普政府官員竭盡所能，動用一切行政手段，切斷移民的就業、醫療保健、金融服務、稅收抵免，甚至阻止他們為子女報名托兒服務。其目的是迫使移民離開美國，甚至包括不具公民身分的合法移民，最終消除當初吸引許多人前來美國的種種誘因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。