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自駕計程車在美國街頭愈來愈常見 卻荒謬事件一籮筐 引發更多反彈

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。 美聯社
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。 美聯社

Google母公司Alphabet旗下的Waymo、特斯拉（Tesla）及亞馬遜（Amazon）旗下的Zoox等公司，正在美國數十座城市推出由人工智慧（AI）驅動的自駕計程車（Robotaxi）載客服務，但隨著數百輛自駕計程車發生的碰撞與奇怪事件頻傳，正招致民眾不滿，成為繼資料中心後、引發反彈的另一個新興科技。

在母親節那個周末，亞特蘭大的居民米爾海茲勒和鄰居設下路障，以阻擋車輛，結果隔天，一輛接一輛的自駕計程車停在路障前，互相堵住約兩小時。

在去年12月的舊金山大停電期間，Waymo車輛因無法辨識交通號誌而動彈不得，阻礙了交通；今年4月，德州一輛未載客的Waymo自駕計程車因開到淹水的街道而受困，使Waymo召回全部3,800輛車更新軟體，但在5月中旬，又有兩輛載客的Waymo自駕計程車在暴風雨中，開到淹水的街道，乘客因而被困住。

目前傳出的自駕計程車事件大多與Waymo有關，部分原因是該公司上路的自駕計程車遠更多，但事件不僅限於Waymo。

Zoox的自駕計程車去年8月在右轉時開到對向車道，促使Zoox發布軟體更新。特斯拉執行長馬斯克也在4月表示，特斯拉的自駕計程車在面臨非典型交通狀況時仍會感到困惑，「我們曾遇過真正的無限迴圈，車輛可能想轉進一條路，但遇到施工，於是車子就繞著街區轉圈」。

從加州到紐約，從司機、執法機關到地方政府，對自駕計程車的批評愈來愈多，而且隨著這些公司計劃擴大規模，自駕計程車也面臨前所未見的更嚴格檢視。

雖然Waymo等自駕計程車業者都表示，自駕車的安全紀錄良好，事故發生率遠低於人類駕駛車輛。Waymo表示，經同儕審查的研究顯示，相較於在同一條路上行駛的人類駕駛，自駕車造成的受傷事故少了逾80%。特斯拉則表示，其「全自動駕駛」（FSD）輔助系統比人類安全，要開160萬英里才可能發生輕微碰撞，遠高於全美平均的22萬英里。

不過，卡內基梅隆大學字架安全專家庫普曼指出，自駕計程車業者認知的安全是每英里的事故數量，只要幸運沒人受傷，就不會認為是安全問題，但有一些是人類駕駛認知的安全問題。

此外，要實現比人類更安全的交通運輸，取決於業者能否處理所謂的極端狀況，也就是超出日常駕駛範圍的罕見、異常事件。

在3月一場有關舊金山停電的聽證會上，市議員馬哈穆德形容自駕車是「技術奇蹟」，將之比喻為「灰姑娘的魔法馬車」，「但就和童話裡一樣，我們現在可看到，這些馬車可能瞬間變回南瓜」。

美國 Waymo Amazon

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