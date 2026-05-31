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華盛頓州紙漿廠化學槽內爆 尋獲9具遺體增至11死
美國華盛頓州一間紙漿廠的化學品儲槽近日發生內爆破裂，相關當局今天表示，救援人員已經尋獲全部9位失蹤者遺體，使事故死亡數增至11人。
路透社報導，華盛頓州遠野市（Longview）一間紙漿廠一個裝有「白液」（white liquor）的儲槽26日發生內爆，原本確認有2人喪命，如今攀升到11死。
「白液」是一種用於製造紙漿的化學溶劑，由氫氧化鈉及硫化鈉構成。
當地消防救援隊指出，救難人員搜尋失蹤者的作業持續了數天，還出動無人機在事故現場進行搜索。
當局官員說道，該破裂儲槽裝有約90萬加侖「白液」，檢驗證實污染物已進入附近的哥倫比亞河（Columbia River），但尚未偵測到對於空氣品質或遠野市飲用水有負面健康影響。
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