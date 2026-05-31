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美國1機場第二語言竟是日文？作家揭秘背後原因：是重要樞紐

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現，美國明尼亞波利斯機場內除了英文之外，竟然還出現大量日文標示。 示意圖／ingimage
有網友發現，美國明尼亞波利斯機場內除了英文之外，竟然還出現大量日文標示。 示意圖／ingimage

出國旅行時，不少人都會注意機場裡的各種告示牌，不過有網友發現，美國明尼亞波利斯機場內除了英文之外，竟然還出現大量日文標示，讓他忍不住好奇發問「明尼亞波利斯機場的第二語言是日文，為什麼啊？」話題也引起作家魚漿夫婦關注，揭秘背後一段航空業歷史。

魚漿夫婦在臉書分享，原因其實與過去的西北航空有關。由於2000年代日本重新取回部分起降時段之前，當時持有成田機場最多起降時段的航空公司正是西北航空，也就是如今的達美航空前身，而成田機場就是其重要樞紐機場。當年許多往返亞洲與美國的旅客，都必須透過日本進行轉機，因此日文服務需求相當高。

所謂樞紐機場（Hub Airport），指的是航空公司集中客貨運流量並進行中轉的核心據點。航空公司透過「軸輻路網」模式，將來自各地的航班集中到樞紐機場後，再分流至不同目的地。魚漿夫婦指出，1990年代時，除了美國西岸航線之外，西北航空經常安排多個班次自日本飛往明尼亞波利斯，再轉往美國各城市，因此當地機場自然累積大量日本旅客。

維基百科說明，明尼亞波利斯是美國明尼蘇達州最大城市，與州首府聖保羅共同組成知名的「雙子城」。該都會區人口約380萬人，是美國重要都會區之一。也因為過去長期扮演亞洲與北美間的重要轉運節點，讓當地機場留下不少與日本相關的歷史痕跡，即便時至今日，仍能在部分標示系統中看見日文存在。

其實先前論壇Reddit也曾有網友討論，提問「為什麼MSP機場的標示會有日文翻譯」以及「明尼蘇達州有很多日本人嗎？為什麼不是中文或西班牙文比較實用？」當時不少網友回應，MSP過去是西北航空日本航線的重要樞紐，因此機場內保留日文標示並不令人意外。

留言區也有許多人補充歷史背景，「MSP（明尼亞波利斯－聖保羅國際機場）過去是西北航空日本航線的重要轉運中心」、「當時西北航空與當地大型購物中心之間曾有合作宣傳」、「以前有很多來自日本的航班」、「不只機場有日文，雙子城周邊也有不少日式庭園」，還有人指出「西北航空曾是往返亞洲的重要航空公司之一，因此日文標示被保留下來」。

日文 英文 成田機場

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