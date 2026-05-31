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國慶秀遭杯葛 川普嗆自辦集會人氣將「超越貓王」

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

多名藝人宣布退出美國建國250週年慶祝演唱會後，總統川普今天表示，他考慮改在華府舉行集會，還說自己吸引的人潮將會超越全盛時期的「貓王」艾維斯普里斯萊。

法新社報導，原定在7月4日國慶假期前後登場的一系列演唱會，在卡司宣布後不久就有數組藝人退出。其中部分藝人表示，活動已被過度政治化。

演唱會原定6月25日在華府國家廣場（National Mall）揭幕，活動由川普支持的公私合營機構「自由250」（Freedom 250）主辦，作為大型展覽的一部分。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱：「我知道藝人們開始『怯場』了。」此前1天，第4、第5組表演者宣布退出，而原本公布的藝人總數為9組。

他在文中寫道：「所以我正考慮找來全世界頭號吸睛人物，他比全盛時期的貓王（Elvis Presley）更能吸引觀眾…還有一些人稱他為史上最偉大總統（the GOAT），那就是唐納．川普（Donald Trump），來取代這些坐領高薪的三流『藝人』。」

川普表示，他已指示幕僚評估週三在國家廣場舉辦「美國回來了」（AMERICA IS BACK）集會的可行性。屆時他將發表演說，「就像我就任總統以來一直所做的那樣，激勵國家勇往直前」。

川普並未說明活動將在哪個週三舉行，目前也不清楚這場集會將取代哪些活動。

包括鄉村歌手瑪汀娜麥布萊德（Martina McBride）和1980、1990年代搖滾樂團「毒藥」（Poison）主唱布雷特麥可斯（Bret Michaels）等多名藝人皆已宣布退出白宮支持的系列演唱會。

布雷特麥可斯在臉書發文稱，原本這是國家慶典，但如今「已變成比我當初同意參加時更具分裂性」的活動。

川普一直試圖在這場慶祝活動中展現個人風格，其中最受矚目的安排之一就是在6月14日，也就是他的80歲大壽當天，在白宮草坪搭建特別場館，舉辦1場激烈的綜合格鬥（MMA）比賽。

川普 美國 華府

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