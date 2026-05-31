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美國上空流星爆炸 巨大轟鳴嚇壞居民震動房屋

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，一顆衝向地球的流星今天在美國東北部上空爆炸，引發轟鳴巨響在該地區迴盪，爆炸威力相當於300噸TNT炸藥。

法新社報導，NASA副新聞長杜倫（Jennifer Dooren）向法新社表示，這顆火球於當地時間下午2時6分（格林威治時間18時6分）在美國麻薩諸塞州東北部與新罕布什爾州東南部上空解體。

她說：「這顆火球與目前任何活躍的流星雨無關，它是一個自然天體，並非太空碎片或衛星重返大氣層。」

「估計這顆流星解體時釋放的能量，相當於約300噸TNT，這也正是為何會產生巨大轟鳴聲的原因。」

杜倫表示，這顆流星在解體時的飛行速度為每小時超過12萬公里，當時高度為64公里。

突如其來的巨大轟鳴聲讓當地居民驚慌失措，社群媒體上更有網友表示，爆炸威力強大到連房子都在搖晃。

NASA 美國 杜倫

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