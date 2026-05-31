聽新聞
0:00 / 0:00
美國上空流星爆炸 巨大轟鳴嚇壞居民震動房屋
美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，一顆衝向地球的流星今天在美國東北部上空爆炸，引發轟鳴巨響在該地區迴盪，爆炸威力相當於300噸TNT炸藥。
法新社報導，NASA副新聞長杜倫（Jennifer Dooren）向法新社表示，這顆火球於當地時間下午2時6分（格林威治時間18時6分）在美國麻薩諸塞州東北部與新罕布什爾州東南部上空解體。
她說：「這顆火球與目前任何活躍的流星雨無關，它是一個自然天體，並非太空碎片或衛星重返大氣層。」
「估計這顆流星解體時釋放的能量，相當於約300噸TNT，這也正是為何會產生巨大轟鳴聲的原因。」
杜倫表示，這顆流星在解體時的飛行速度為每小時超過12萬公里，當時高度為64公里。
突如其來的巨大轟鳴聲讓當地居民驚慌失措，社群媒體上更有網友表示，爆炸威力強大到連房子都在搖晃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。