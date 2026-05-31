迎世界盃、驕傲月 台灣戶外觀光隨舊金山公車趴趴走

2026世足賽將於6月開踢，舊金山灣區將承辦6場賽事。隨著各國球迷湧入，舊金山主要大眾運輸系統Muni將變身台灣觀光宣傳平台，公車、輕軌電車的車身將搭載跑步、登山、自行車等元素，讓大眾看見台灣的戶外活動樂趣。

搭上世界盃足球賽熱潮，觀光署今天在舊金山灣區大型購物商場啟動6月大型宣傳活動。

加州豔陽下，駐舊金山辦事處長伍志翔騎上現場擺設的實體自行車行銷台灣戶外觀光。

伍志翔受訪表示，舊金山灣區與台灣同樣依山傍水，戶外活動盛行；台灣的一大優勢在於，景點距離近、移動時間短，旅客一天之內就能體驗與看見多種不同的戶外風貌。

現場，印有台灣字樣、台灣黑熊泛舟的紅色復古露營拖車十分吸睛。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢表示，世界盃熱潮讓灣區民眾對運動、戶外生活與國際交流的關注更加升溫，而旅行正是把這份熱情延伸的最佳方式。

李思賢表示，逾15台公車、及輕軌電車等大眾運輸工具的車身將搭載台灣跑步、登山、自行車等戶外觀光元素，在舊金山市區移動。

除了世界盃，舊金山將於6月28日舉辦同志大遊行，屆時，觀光署大型花車將與台灣隊伍的花車前後穿梭在市中心，傳遞台灣自由、多元、開放、友善、安全的風氣，吸引更多國際旅客。