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中國車開進美墨邊境成日常 美國加大防堵力道

中央社／ 舊金山30日專電

中國車廠近來在墨西哥迅速擴張，並透過跨境流動，現身於美國境內，在一些邊境城市，像是德州艾爾帕索（El Paso）的大街上，民眾時不時可以看見中國品牌車如吉利、比亞迪的身影。這樣的景象在過去並不常見。

華爾街日報（Wall Street Journal）近日報導寫道，距離美墨邊境約8公里的墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez），那些被擋在美國市場外、噱頭十足的中國車品牌在商圈內十分醒目。

吉利經銷商的業務員赫南德茲（Luis Hernandez）向華爾街日報表示，有車主一口氣購買2輛汽車，打算讓2個女兒開車到德州艾爾帕索的大學上課；一些原本開著美國品牌福特（Ford）、雪佛蘭（Chevrolet）的車主，逐漸轉向那些標榜低價、高配備的中國車。

美國新車平均價格已達5萬美元（約新台幣157萬），一輛吉利汽車起價約1萬7000美元。

總部位於艾爾帕索的美國汽車經銷商集團Casa Auto Group已感受到壓力，執行長羅溫費爾德（Ronnie Lowenfield）認為，「這（價格負擔能力）對美國本土車廠而言是一項警訊」。

Casa Auto Group一名銷售人員也表示，潛在買家已經開始詢問，為什麼他們不能提供像那些中國汽車一樣價格親民的車款。

報導指出，對美國汽車產業來說，這個威脅是「幾十年來前所未見」。

美國汽車市場去年新車銷量逾1600萬輛，但底特律三大車廠多年前已大抵放棄平價汽車市場，如今高度依賴價格昂貴、利潤更高的大型休旅車（SUV）和皮卡車。同時，提供給消費者的入門車款也越來越少。

美國總統川普（Donald Trump）5月中訪問中國，會後並未宣布開放中國汽車進入美國市場。不過，隨著中國車廠近年擴大墨西哥布局，美國政界與汽車業對中國車可能進一步進入美國市場的疑慮，並未因此解除。

「不是會不會發生，而是什麼時候發生。」美國汽車市場研究機構考克斯汽車（Cox Automotive）總監史崔提（Stephanie Valdez Streaty）接受中央社訪問時點出汽車界共識。

她認為，短期之內，不預期中國車廠會直接進入美國市場；但從長遠來看，可以想像，也許像比亞迪、吉利，或其他的中國車廠，可能會和通用汽車（GM）、福特這類美國車廠合作，在美國設廠、雇用美國員工，透過合資企業的形式進入市場。

中國車廠似以墨西哥為跳板，擬進一步切入美國市場，已成為美國政界與汽車業關注焦點。

美國眾議院能源暨商務委員會上週表決通過「機動車輛現代化法案」（Motor Vehicle Modernization Act of 2026），擬禁止任何由「外國敵對政府」直接或間接持有股權的汽車製造商，例如與中國政府有關者，進口、銷售或製造在美國販售的車輛。

儘管中國品牌尚未正式大舉進入美國市場，但圍繞價格、產業競爭與國安疑慮的角力，已因中國車在墨西哥、甚至加拿大的擴大布局而更加明顯。

美國 華爾街日報 墨西哥

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