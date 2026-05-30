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美司法部逾500億元補償川普遭訴盟友 法官裁暫緩執行

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國司法部近日設立17億7600萬美元（約新台幣558億元）基金，用於補償前總統拜登任內遭到起訴的川普政治盟友，不過，美國聯邦地區法院法官布林克馬今天裁定暫緩執行。

司法部之前表示，作為設立「反武器化基金」（Anti-Weaponization Fund）的交換條件，川普將撤回今年1月針對美國國稅局（IRS）洩漏其報稅資料所提出的100億美元訴訟。

2023年，前國稅局職員利特爾約翰（Charles "Chaz"Littlejohn）承認將川普及其他富豪的稅務資料洩漏給媒體，目前仍在服5年有期徒刑。

路透社報導，維吉尼亞州東區聯邦地區法院法官布林克馬（Leonie Brinkema）裁定，美國總統川普（Donald Trump）政府在法院聽取更多法庭言詞辯論期間，不得「採取任何進一步行動」繼續推動或運作這個基金。這項命令至少在6月12日結束前都維持有效。

這項「反武器化基金」由5人組成的一個委員會監督，將發放賠償金給已證明是「法律戰」和「武器化」的受害者。川普與其盟友用這些字眼描述針對他們的調查和刑事案件。

反川普團體「民主前進」（Democracy Forward）執行長裴利曼（Skye Perryman）表示，法官下令暫緩執行「對於透明、法治以及美國人民而言是一大勝利」，「任何一屆政府無權透過政治獎勵計畫動用公共資金。」

代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）曾說，賠償資格沒有任何黨派限制。司法部發言人對這項裁決表示，司法部對這項基金的「合法性仍充滿信心」，「我們不允許法官的政策偏好干擾我們為法律戰受害者提供賠償所做的努力」。

川普 國稅局 拜登

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