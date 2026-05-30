維州大巴車禍乘客：司機開車魯莽車速極快 撞車後停不下來

維州重大車禍的兩名倖存乘客朗達‧萊特(Rhonda Wright)、托賓(Wayne Tobin)在醫院外接受維州當地媒體里契蒙時遞報(Richmond Time Dispatch)訪問時說，車禍發生之前，坐在巴士上就覺得狀況不對，司機開車非常魯莽，車速極快，結果猛然撞上前方減速慢行的車流。

事發後有十多輛救護車、多輛消防車、兩個重型救援小組及多輛水箱消防車趕抵現場。

萊特與托賓受訪時說，最初撞擊只是恐怖的開始，巴士持續往前衝，撞上一輛又一輛其他汽車，巴士上乘客則驚聲尖叫，車內煙霧瀰漫，隨身物品被撞得到處噴飛。

要前往北卡羅來納州綠堡(Greensboro)探望家人的萊特回憶道，巴士一路往前衝，持續撞上其他車輛，「我們感覺就像困在死亡陷阱，因為我們根本沒辦法讓巴士停下來」。

等到巴士最後終於停下，乘客爭相從車窗爬出逃命。原本要搭車到北卡州洛麗(Raleigh)參加母親喪禮的托賓表示，從車子爬出來時，身上沾滿其他乘客的血。

萊特表示，一名男乘客牙齒都被撞沒了。她說：「我今年64歲，以為自己就要命喪於此。很慶幸今天我還能活著。」

萊特接受華盛頓郵報訪問時說，本來在車上睡覺，結果被撞擊震醒，「我聽到砰、砰、砰聲音，巴士開得非常、非常快」。

她說，車子停下來時，鄰座男子協助她從緊急出口爬出巴士，「當時已經開始冒煙，那位男士救了我一命」。她說：「我嚇得要命，不敢從車子跳出去，可是車裡冒著煙，我不得不跳。」

車禍的五名死者中，有一家四口駕駛Acura休旅車喪命，當局雖未公布姓名，但子女就讀麻州格林菲爾德「普羅維登斯基督教學院」(Providence Christian Academy)透露他們是丹奇夫夫婦(Dmitri and Ecaterina Doncev )、13歲女兒艾蜜莉和7歲兒子馬克。

普羅維登斯基督教學院發表聲明指出，「丹奇夫一家是我們學校社群中備受珍惜的成員，他們的離世讓我們的學生、家長、教師與職員都深感悲痛。」

雖然目前還無法確定29日事故的原因，但聯邦當局數十年來一直在處理州際客運巴士的安全問題。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)對1998年6月至2008年1月期間的16起致命長途巴士事故進行了調查，發現與駕駛員相關的問題(如疲勞、健康狀況及注意力不集中)占了56%的事故原因。該機構指出，在這些事故中的死亡案例中，有60%是由駕駛員相關問題所造成。