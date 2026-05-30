快訊

法媒看川普訪中…從大嗓門變紳士 彰顯弱國無外交現實

全聯「愛文芒果」特價10元！內行人揭今年行情：還不是最低價

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

聽新聞
0:00 / 0:00

完全適合履行總統職務！白宮公開川普健康報告 認知測驗再拿滿分

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普22日在新澤西州莫里斯敦機場，從陸戰隊一號直升機步行前往空軍一號。美聯社
美國總統川普22日在新澤西州莫里斯敦機場，從陸戰隊一號直升機步行前往空軍一號。美聯社

美國白宮29日晚間公布總統川普5月健康檢查結果，並發布主治醫師備忘錄。醫師建議川普減重並增加運動量，但強調他目前健康狀況極佳。

CNN報導，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在函中寫道：「川普總統仍維持極佳健康狀態，展現出強健的心血管、肺部、神經系統及整體身體功能。認知與身體表現均十分優異，完全適合履行三軍統帥及國家元首的一切職責。」

川普2025年4月健康檢查時體重約101.6公斤，此次則增至約108公斤。巴巴貝拉表示，醫療團隊已在檢查期間提供「預防性健康諮詢」，內容包括飲食建議、建議服用低劑量阿斯匹靈（aspirin）、增加身體活動量及持續減重。

川普自2025年重返白宮以來，外界持續關注其健康狀況，促使白宮公開更多相關資訊。例如，川普手部曾出現明顯瘀青，白宮將此歸因於頻繁握手，並曾試圖在照片中以遮瑕產品加以掩蓋。

此外，白宮也曾表示，去年夏天曝光的腿部與腳踝腫脹問題，是慢性靜脈功能不全（chronic venous insufficiency）所致。這種疾病會因部分靜脈瓣膜無法正常運作，導致血液在靜脈內積聚。川普曾嘗試穿著壓力襪，但因感到不適而作罷。

總統醫師巴巴貝拉在29日公布的信函中寫道，川普26日體檢時「發現輕微小腿腫脹，但較去年已有改善」。

根據醫師報告，川普還接受「全面神經系統檢查」，結果顯示精神狀態、顱神經功能、肌力、感覺、反射、步態及平衡能力均屬正常。至於心血管健康方面，醫師指出，經人工智慧（AI）強化分析的心電圖（ECG）結果估算，川普的心臟年齡約比實際年齡年輕14歲。

巴巴貝拉的信函指出，川普目前持續服用阿斯匹靈，但未說明劑量。他也再次接受蒙特婁認知評估（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）測驗。這是一項約10分鐘的篩檢測驗，用於偵測輕度認知障礙及早期失智症。醫師表示，川普在測驗中獲得30分滿分。

白宮 川普 美國

延伸閱讀

川普稱將和賴總統談話 白宮官員：很快就軍售做決定

才說「會跟他談」！CBS：川普已無意通話賴清德 背後原因指向習近平

美國設肯亞伊波拉隔離中心 確診將送第3國治療

川賴通話卡關？主動權在美 林佳龍：川普未撥通是給習近平一個人情

相關新聞

完全適合履行總統職務！白宮公開川普健康報告 認知測驗再拿滿分

美國白宮29日晚間公布總統川普5月健康檢查結果，並發布主治醫師備忘錄。醫師建議川普減重並增加運動量，但強調他目前健康狀況極佳。

稱昔日經濟過度依賴中國 美財長：川普政策正扭轉失誤

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計於當地時間29日發表談話，他在講稿中主張總統川普的議程正扭轉數十年來政策失誤。這...

反制共軍 美印太司令爭1.5兆美元國防預算

彭博廿八日報導，美國印太司令部司令帕帕羅提交給國會議員一二一頁報告指稱，共軍正在所有領域進行歷史性擴張，並針對兩項主要任務進行訓練：迫使台灣接受統一與反制美國及其盟邦的防衛能力，「目標在二○二七年前做好軍事準備」。

美國市場番茄價格飆漲4成 消費者哀嘆吃不消…專家揪原因

從速食漢堡到高級料理都少不了番茄，然而過去一年來番茄價格在美國的漲幅高居各類食品之冠，讓消費者大喊吃不消；有專家認為，關...

烤棉花糖突大爆炸！美國一家三口遭火球吞噬 竟是後院「一罐東西」惹禍

美國佛州一戶人家原本只是想在後院烤棉花糖、享受家庭時光，沒想到竟因一罐被遺忘的火藥引發恐怖爆炸，導致父子全身嚴重燒傷。

誰是川普接班人？共和黨總統提名戰雙雄爭霸 魯比歐支持率緊追范斯

根據美國最新全國民調，國務卿魯比歐（Marco Rubio）在2028年共和黨內總統候選人提名戰中，支持度迅速攀升，幾乎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。