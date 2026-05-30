完全適合履行總統職務！白宮公開川普健康報告 認知測驗再拿滿分

美國白宮29日晚間公布總統川普5月健康檢查結果，並發布主治醫師備忘錄。醫師建議川普減重並增加運動量，但強調他目前健康狀況極佳。

CNN報導，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在函中寫道：「川普總統仍維持極佳健康狀態，展現出強健的心血管、肺部、神經系統及整體身體功能。認知與身體表現均十分優異，完全適合履行三軍統帥及國家元首的一切職責。」

川普2025年4月健康檢查時體重約101.6公斤，此次則增至約108公斤。巴巴貝拉表示，醫療團隊已在檢查期間提供「預防性健康諮詢」，內容包括飲食建議、建議服用低劑量阿斯匹靈（aspirin）、增加身體活動量及持續減重。

川普自2025年重返白宮以來，外界持續關注其健康狀況，促使白宮公開更多相關資訊。例如，川普手部曾出現明顯瘀青，白宮將此歸因於頻繁握手，並曾試圖在照片中以遮瑕產品加以掩蓋。

此外，白宮也曾表示，去年夏天曝光的腿部與腳踝腫脹問題，是慢性靜脈功能不全（chronic venous insufficiency）所致。這種疾病會因部分靜脈瓣膜無法正常運作，導致血液在靜脈內積聚。川普曾嘗試穿著壓力襪，但因感到不適而作罷。

總統醫師巴巴貝拉在29日公布的信函中寫道，川普26日體檢時「發現輕微小腿腫脹，但較去年已有改善」。

根據醫師報告，川普還接受「全面神經系統檢查」，結果顯示精神狀態、顱神經功能、肌力、感覺、反射、步態及平衡能力均屬正常。至於心血管健康方面，醫師指出，經人工智慧（AI）強化分析的心電圖（ECG）結果估算，川普的心臟年齡約比實際年齡年輕14歲。

巴巴貝拉的信函指出，川普目前持續服用阿斯匹靈，但未說明劑量。他也再次接受蒙特婁認知評估（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）測驗。這是一項約10分鐘的篩檢測驗，用於偵測輕度認知障礙及早期失智症。醫師表示，川普在測驗中獲得30分滿分。