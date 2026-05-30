疑施工區未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷

維吉尼亞州警指出，華人經營巴士公司E&P Travel由48歲司機董敬(Jing S. Dong，音譯)駕駛的一輛巴士，29日凌晨約2時35分在95號州際公路(I-95)靠近匡提科(Quantico)的斯塔福德郡(Stafford County)南下路段，追撞前方行經施工區域而減速的六部車輛，總共造成5人死亡、44人受傷送醫，其中3人性命垂危。州警指出，董敬來自紐約史泰登島(Staten Island)，與其他傷者一併被送往醫院。

運輸部長達菲：司機為公民 不會英語

運輸部長達菲（Sean Duffy）在社群媒體平台 X上表示，董姓司機是原籍中國的美國公民，兩年前在紐約州取得商業駕駛執照，但不會說英語。

達菲指出，「如果你無法接受適當訓練、讀懂我們的道路標誌，或與執法人員溝通，你就不應該駕駛巴士。我們的調查人員正在審查紐約州的駕照紀錄、培訓文件，以及該司機的駕駛歷史。」

根據FMCSA的紀錄，去年E&P Travel曾因違規被開罰，原因是其一名司機未能符合英語能力要求。不過，紀錄中並未指明該司機的身分。

死者被困在遭撞及的車內，沒有機會逃生。（美聯社）

根據初步調查，肇事巴士從紐約市出發，計畫前往北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)，事發當時車上有34名乘客。警方說，初步調查顯示，事發時因前方有施工區，南行交通需減速，但涉事大巴未能減速，撞上了6輛車。事故發生後，事發車道被封閉。事故原因正在進一步調查中。

州警指出，巴士首先撞上一輛雪佛蘭(Chevrolet)Suburban休旅車，休旅車遭受撞擊後又撞上一輛Acura休旅車與其他車輛。

華人司機受傷 死者含休旅車1家4口

州警指出，其中4名死者都乘坐Acura休旅車，車子被撞起火而喪命，警方雖未公布死者身分，但媒體報導是來自麻州格林菲爾德(Greenfield)丹奇夫一家4人，分別為45歲男性、44歲女性、13歲女孩、7歲男孩。另一名死者是在Suburban休旅車內，來自麻州伍斯特(Worcester)的25歲女性。

聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration)發言人沃格爾(Peyton Vogel)說，傷者分別被送往多家醫院救治，包括肇事司機在內。沃格爾形容：「這是我見過最悲慘的事件，真的是悲劇。」

國家交通運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)發表聲明說，將派遣調查小組對這起重大車禍展開安全調查。

維州州警指出，現正調查巴士司機在車禍發生之前的行為。

64歲乘客朗達‧萊特(Rhonda Wright)對華盛頓郵報說，搭車途中一路上心驚膽跳，「司機一整天都開得很猛」。

FMCSA資料：大巴公司安全評分及格

總部位於北卡州金斯山(Kings Mountain)的E&P Travel公司紀錄良好，根據聯邦汽車安全局(Federal Motor Carrier Safety Administration，FMCSA)資料，過去兩年只發生一件造成傷害的車輛事故，安全評分為「及格」。

北卡州州務卿辦公室紀錄顯示，E&P Travel公司2023年11月24日由負責人劉碩(Shuo Liu，音譯)註冊。FMCSA官網資料顯示，E&P Travel總共有4部車輛參與營運，聘有11名司機。

華盛頓郵報報導，E&P Travel公司地址登記於一處住宅公寓，董敬的妻子接到記者電話時不願發表評論，並稱不清楚丈夫傷勢。