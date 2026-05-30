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美法官下令阻甘迺迪中心關閉整修、要求移除川普名字

中央社／ 華盛頓29日專電
美國一名聯邦法官今裁決，現任總統川普的名字必須從甘迺迪中心移除。路透
美國一名聯邦法官今裁決，現任總統川普的名字必須從甘迺迪中心移除。路透

華府甘迺迪藝術中心日前改名為「川普-甘迺迪中心」。美國一名聯邦法官今天裁決，現任總統川普的名字必須從甘迺迪中心移除，且這個具歷史意義的表演藝術中心也必須暫停原訂7月起關閉2年進行整修的計畫。

綜合「華盛頓郵報」（The Washington Post）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，地區法官古柏（Christopher Cooper）認為，設立甘迺迪中心的法律清楚表明「該中心必須以甘迺迪總統的名字命名，且董事會不得憑其單方面說法，使其承載任何其他正式名稱…」。

白宮去年底宣布，甘迺迪藝術中心董事會「一致投票通過」更名案，由甘迺迪表演藝術中心（John F.Kennedy Center for the Performing Arts）改名為「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。川普（Donald Trump）先前更換董事會民主黨成員，並親自擔任主席。

這座高聳白色的紀念建築以1963年遇刺身亡的總統甘迺迪命名，位於波多馬克河（Potomac River）畔，於1971年啟用。

古柏在判決意見書寫道：「（美國）國會賦予甘迺迪中心這個名字，只有國會才能更改它。」

古柏裁定，甘迺迪中心必須在2週內拆除所有包含川普名字的標牌，並更新其官方網站，刪除所有提及「川普-甘迺迪中心」等名稱的內容。

另外，古柏也部分批准了民主黨籍聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）提出的初步禁令申請，暫時阻止川普政府採取任何進一步關閉甘迺迪中心的行動。

華郵報導指出，去年12月，身為甘迺迪中心董事會當然成員的畢提，在董事會投票通過將該機構更名的幾天之後，提告其他董事會成員。畢提表示，她在那次視訊董事會會議上，試圖表達反對更名的意見時，麥克風卻被靜音，但中心對此予以否認。

畢提隨後修改訴狀，要求更廣泛地停止該機構的關閉計畫；法院基於與翻修計畫相關的關鍵文件等理由，批准她的請求。

川普今年2月宣布，甘迺迪藝術中心將全面整修，從今年7月起關閉約2年。

裁決出爐後，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表達批評並說，「我們將與國會合作，把這個經營不善的機構移交回他們手中，讓他們決定該如何處置」。

外電先前報導，自川普重返白宮後，便強勢接管這座曾經立場中立的表演藝術中心；除了改名之外，川普還批評其中有些表演節目的意涵太「覺醒」。

甘迺迪 川普 白宮

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