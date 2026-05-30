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反制共軍 美印太司令爭1.5兆美元國防預算
彭博廿八日報導，美國印太司令部司令帕帕羅提交給國會議員一二一頁報告指稱，共軍正在所有領域進行歷史性擴張，並針對兩項主要任務進行訓練：迫使台灣接受統一與反制美國及其盟邦的防衛能力，「目標在二○二七年前做好軍事準備」。
該報告載明軍事規畫人員如何將川普政府創新高、但尚待美國國會通過的一點五兆美元（約台幣四十七點六兆元）國防預算應用在亞洲，以捍衛美國國土且挫敗中國大陸失衡的戰略。
上述一點五兆美元預算案的重點之一是編列五點九二億美元，用於研發、原型製作和採購「快沉」（Quicksink）尋標器附加組件。
該組件可將美國波音全球定位系統（ＧＰＳ）導引聯合定向攻擊炸彈（ＪＤＡＭ），轉為低成本且全天候的反艦武器，可透過在水下引爆與摧毀船艦龍骨來擊沉目標。
該報告寫道，快沉套件將有助在印太對抗數量占優勢的敵方艦隊。彭博報導說，雖未點名，但明顯暗指共軍。根據美國國會研究處（ＣＲＳ）資料數據，中國擁有逾四三○艘軍艦，反觀美國海軍現役作戰船艦為二九一艘。
該報告又一次強調，作為共軍建軍一百周年而具象徵重要性的二○二七年，是其做好奪取台灣準備的關鍵年分。但根據今年初發布的情報評估報告，則淡化五角大廈過去的說法，不再堅持中國可能在二○二七年前試圖武力犯台。
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