聽新聞
0:00 / 0:00

反制共軍 美印太司令爭1.5兆美元國防預算

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國印太司令部司令帕帕羅。（美聯社）
美國印太司令部司令帕帕羅。（美聯社）

彭博廿八日報導，美國印太司令部司令帕帕羅提交給國會議員一二一頁報告指稱，共軍正在所有領域進行歷史性擴張，並針對兩項主要任務進行訓練：迫使台灣接受統一與反制美國及其盟邦的防衛能力，「目標在二○二七年前做好軍事準備」。

該報告載明軍事規畫人員如何將川普政府創新高、但尚待美國國會通過的一點五兆美元（約台幣四十七點六兆元）國防預算應用在亞洲，以捍衛美國國土且挫敗中國大陸失衡的戰略。

上述一點五兆美元預算案的重點之一是編列五點九二億美元，用於研發、原型製作和採購「快沉」（Quicksink）尋標器附加組件。

該組件可將美國波音全球定位系統（ＧＰＳ）導引聯合定向攻擊炸彈（ＪＤＡＭ），轉為低成本且全天候的反艦武器，可透過在水下引爆與摧毀船艦龍骨來擊沉目標。

該報告寫道，快沉套件將有助在印太對抗數量占優勢的敵方艦隊。彭博報導說，雖未點名，但明顯暗指共軍。根據美國國會研究處（ＣＲＳ）資料數據，中國擁有逾四三○艘軍艦，反觀美國海軍現役作戰船艦為二九一艘。

該報告又一次強調，作為共軍建軍一百周年而具象徵重要性的二○二七年，是其做好奪取台灣準備的關鍵年分。但根據今年初發布的情報評估報告，則淡化五角大廈過去的說法，不再堅持中國可能在二○二七年前試圖武力犯台。

印太 共軍 中國大陸 美國

延伸閱讀

美印太司令爭取1.5兆美元國防預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

亞太軍備 英智庫憂：美中核風險升級 兩國軍方無「護欄」

智庫：美對伊戰爭 導致關鍵武器庫存、軍費預算都受衝擊

商業定位資料成國安漏洞 美軍戰區行蹤遭掌握

相關新聞

反制共軍 美印太司令爭1.5兆美元國防預算

彭博廿八日報導，美國印太司令部司令帕帕羅提交給國會議員一二一頁報告指稱，共軍正在所有領域進行歷史性擴張，並針對兩項主要任務進行訓練：迫使台灣接受統一與反制美國及其盟邦的防衛能力，「目標在二○二七年前做好軍事準備」。

稱昔日經濟過度依賴中國 美財長：川普政策正扭轉失誤

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計今天發表談話，他在講稿中主張總統川普的議程正扭轉數十年來政策失誤。這...

美國市場番茄價格飆漲4成 消費者哀嘆吃不消…專家揪原因

從速食漢堡到高級料理都少不了番茄，然而過去一年來番茄價格在美國的漲幅高居各類食品之冠，讓消費者大喊吃不消；有專家認為，關...

烤棉花糖突大爆炸！美國一家三口遭火球吞噬 竟是後院「一罐東西」惹禍

美國佛州一戶人家原本只是想在後院烤棉花糖、享受家庭時光，沒想到竟因一罐被遺忘的火藥引發恐怖爆炸，導致父子全身嚴重燒傷。

誰是川普接班人？共和黨總統提名戰雙雄爭霸 魯比歐支持率緊追范斯

根據美國最新全國民調，國務卿魯比歐（Marco Rubio）在2028年共和黨內總統候選人提名戰中，支持度迅速攀升，幾乎...

恐已凶多吉少…華盛頓州造紙廠化學槽內爆增至8死 3人下落不明

美國官員表示，華盛頓州造紙廠化學槽內爆事故死亡人數今天增至8人，目前仍有3人下落不明

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。